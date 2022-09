Das Rettungspaket für Deutschlands größten Gasimporteur ist noch nicht genehmigt – doch schon jetzt zeigt sich, dass es nicht ausreichen wird. Uniper könnte nun vom Staat übernommen werden.

Der Energieversorger macht seit Wochen ein riesiges Verlustgeschäft. (Foto: dpa) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Berlin, Düsseldorf Das Düsseldorfer Unternehmen Uniper braucht mehr staatliche Hilfe als bislang bekannt. In einer Pflichtmitteilung gab das Unternehmen am Mittwochmittag bekannt, es prüfe gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung unter anderem eine direkte Kapitalerhöhung, die „zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde“.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, auch eine vollständige Verstaatlichung sei im Gespräch. Aus Unternehmenskreisen wurde dem Handelsblatt bestätigt, dass es entsprechende Signale gebe. Zudem erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen, man sei bei der Einigung mit Uniper vor einigen Wochen davon ausgegangen, dass Russland weiterhin 40 Prozent der vereinbarten Gasmenge durch die Pipeline Nord Stream 1 liefert, und dass der Gaspreis bei etwa 160 Euro pro Megawattstunde liegen werde. Von beidem sei man jetzt weit entfernt, weshalb ein größerer Einstieg notwendig werde.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen