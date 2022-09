Energiekrise Bund und Länder ringen um Kostenteilung beim Entlastungspaket

Streit über die Kostenverteilung beim Entlastungspaket gegen die hohen Energiepreise: Entlastung der Bürger ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen.

„Allein in unserem nicht so großen Bundesland Sachsen-Anhalt bedeuten die Beschlüsse eine Mehrbelastung im Haushalt 2023 von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag“, sagt Sven Schulze. (Foto: dpa) Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze

Berlin Bund und Länder streiten über die Kostenverteilung beim milliardenschweren Entlastungspaket gegen die hohen Energiepreise. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze forderte im Reuters-Interview einen schnellen Energiepreisdeckel und sieht den Bund in der Pflicht bei der Finanzierung.

Zuvor hatten sich bereits etliche Ministerpräsidenten kritisch über die Ko-Finanzierungskosten des 65 Milliarden Euro schweren Pakets geäußert, die der Bund den Ländern überlässt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wies die Kritik am Montag zurück.

Es gehe um eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen zur Entlastung der Bürger. „Dass sich manche Länder weniger gut eingebunden fühlen als in der Vergangenheit, mag daran liegen, dass sie nicht mehr an der Koalitionsregierung beteiligt sind wie früher“, sagte er in Anspielung auf Kritik aus Unions-geführten Ländern.

Parteiübergreifend hatten etliche Landesregierungen in den vergangenen Tagen die hohen Kosten der Beschlüsse der Ampel-Koalition für ihre Landeshaushalte beklagt. Nordrhein-Westfalen spricht von mindestens 3,5 Milliarden Euro, Niedersachsen von 1,6 Milliarden Euro. „Allein in unserem nicht so großen Bundesland bedeuten die Beschlüsse eine Mehrbelastung im Haushalt 2023 von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag", sagte der sachsen-anhaltinische Wirtschaftsminister Schulze (CDU).

Insgesamt waren die Kosten für die Länder in dem 65 Milliarden-Paket auf rund 15 bis 18 Milliarden Euro geschätzt worden - dies betrifft unter anderem steuerliche Entlastungen sowie ein Nachfolgemodell für das sogenannte 9-Euro-Ticket. Am 28. September findet eine Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz statt. Schulze kritisiert Entlastungspaket Schulze bezeichnete dies als viel zu spät und forderte eine schnelle Sondersitzung der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern. „Viele Unternehmen sind bei den Strom- und Gaspreisen auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig, bei einigen steht das ganze Geschäftsmodell auf den Prüfstand", sagte der CDU-Politiker. Das Paket sei zudem nicht zielführend, weil es trotz der hohen Summe von mehr als 60 Milliarden Euro das Kernproblem der hohen Gas- und Strompreise noch gar nicht angehe und dringend nötige Hilfsprogramme für die Wirtschaft nicht eingerechnet seien. Auch die Unternehmen bräuchten einen Gaspreisdeckel, um wirtschaften zu können. Der Bund müsse dies finanzieren, da es sich um eine nationale Aufgabe handele. Grünen-Chef Omid Nouripour räumte ein, dass es keine Einigung mit den Ländern gibt. „Es ist bekannt, dass die Länder an dieser Stelle noch abgeholt werden müssen", sagte er. „Ich kann nur darauf hinweisen, dass wir es hier ... mit einer gesamtstaatlichen Aufgabe zu tun haben, bei der die Länder auch ihren Beitrag leisten müssen." Finanzminister Christian Lindner wiederholte am Montag, dass Bund und Länder gemeinsam auch die Dämpfung der sogenannte kalte Progression finanzieren sollten. (Foto: dpa) Christian Lindner Finanzminister Christian Lindner wiederholte am Montag, dass Bund und Länder gemeinsam auch die Dämpfung der sogenannte kalte Progression finanzieren sollten, denn „die Lohn- und Einkommensteuer wird ja auch von Bund und Ländern gemeinsam eingenommen." Der FDP-Chef verwies darauf, dass die CDU/CSU-geführten Länder sich immer für eine Abschaffung der kalten Progression eingesetzt hätten, was verhindern soll, dass Beschäftigte nur wegen Inflationseffekten in eine höhere Steuerklasse rutschen. „Ich glaube, dass die Länder auch die entsprechenden Möglichkeiten haben. Denn anders als der Bund haben viele Länder im Jahr 2022 keinen Gebrauch von der Ausnahme bei der Schuldenbremse gemacht", sagte Lindner. Regierungssprecher Hebestreit warf den Ländern vor, dass sie sich nur in einem einig seien - dass der Bund alles zahlen solle.