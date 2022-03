Energiekrise Bundesregierung will weiteres Gas einkaufen

Berlin Das Bundeswirtschaftsministerium behält sich vor, weitere Gaseinkäufe in Auftrag zu geben. Das geht aus einem Brief von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen an das Unternehmen Trading Hub Europe GmbH (THE) hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

In dem Schreiben an die THE-Geschäftsführer heißt es, das Ministerium werde „mit weiteren Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Energieversorgung an Sie herantreten“. Zu den ersten Schritten gehöre „der unverzügliche Aufbau einer Erdgasreserve auf der Grundlage zusätzlicher Importe“ von verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG).

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte THE bereits Ende Februar 1,5 Milliarden Euro für den Einkauf von LNG zur Verfügung gestellt. Das Gas wird eingespeichert und soll dazu beitragen, die Versorgungssituation zu entspannen.

Das Bundesfinanzministerium wiederum hatte die LNG-Beschaffung kurzfristig ermöglicht. In einem Schreiben von Florian Toncar, parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vom 1. März heißt es, sein Haus habe auf Antrag des Wirtschaftsministeriums eine Einwilligung für eine außerplanmäßige Ausgabe bis zur Höhe von 1,5 Milliarden Euro gegeben.

Der Bundestag wurde nicht informiert. Staatssekretär Toncar rechtfertigt das in seinem Schreiben damit, dass trotz der Höhe der außerplanmäßigen Ausgabe eine Ausnahme von der Pflicht zur Unterrichtung des Haushaltsausschusses des Bundestags „aus zwingenden Gründen geboten“ gewesen sei.



Bei THE hieß es am Donnerstag, nach der Auftragsvergabe habe man nun „umgehend mit der Beschaffung begonnen“. Diese erfolge auf Basis eines wettbewerblichen Verfahrens. Man werde die geplanten Mengen voraussichtlich erhalten können, teilte THE weiter mit.

THE wird zu einer zentralen Figur in der Gasbeschaffung

Wie aus dem Schreiben von Wirtschaftsstaatssekretär Graichen an die THE-Geschäftsführer Torsten Frank und Sebastian Kemper hervorgeht, wird es sich nicht um eine einmalige Aktion handeln. „Wir gehen davon aus, dass kurzfristig und mittelfristig weitere Maßnahmen erforderlich sein werden“, so Graichen in dem Brief, der das Datum 28. Februar trägt.

THE wird durch diesen Vorgang zunehmend vom Dienstleister der Gasnetzbetreiber zu einem zentralen Player der Gasbranche. Das Unternehmen ist Träger der Marktgebietsverantwortung für ganz Deutschland und muss dafür sorgen, dass Erdgasangebot und Erdgasnachfrage kontinuierlich ausbalanciert werden. Zu diesem Zweck kauft und verkauft THE Erdgas.

Die Aufgaben des Unternehmens sind im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) festgeschrieben. Der Einkauf von Erdgas aus Mitteln des Bundeshaushalts in großem Stil zur Erhöhung der Versorgungssicherheit gehört bislang nicht zu den gesetzlich definierten Aufgaben. THE finanziert sich aus den Netzentgelten, die von den Gasverbrauchern gezahlt werden. Gesellschafter der Trading Hub Europe sind Unternehmen wie Open Grid Europe (OGE), Gasunie Deutschland oder Thyssengas.

Das Wirtschaftsministerium wertet THE auch an anderer Stelle erheblich auf. Das Unternehmen spielt zugleich eine zentrale Rolle im neuen Gasspeichergesetz, das am Freitag vom Bundestag verabschiedet werden soll. Im Zentrum des Gesetzes stehen Vorgaben für Speicherfüllstände zu festen Terminen im Jahr. Wenn die Branche selbst die Füllstände nicht erreicht, beschafft künftig THE das fehlende Gas.

Wirtschaftsstaatsekretär Graichen sichert THE in seinem Schreiben erheblichen Handlungsspielraum zu. Der Bund werde „alle wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken sowie alle Kosten im Zusammenhang mit den von THE jetzt und künftig vertraglich übernommenen Aufgaben“ tragen, schreibt der Wirtschaftsstaatssekretär.

Auf die Frage, ob das Bundeswirtschaftsministerium dem Unternehmen über die 1,5 Milliarden Euro hinaus weitere Mittel für den Gaseinkauf zur Verfügung stellen werde, hieß es bei THE am Donnerstag, davon gehe man im Moment nicht aus. Das Bundeswirtschaftsministerium ließ eine entsprechende Anfrage am Donnerstag zunächst unbeantwortet.

