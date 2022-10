Die Expertenkommission hat in ihrem Abschlussbericht das Konzept für die Gaspreisbremse finalisiert. Zugleich wird klar: Die Bundesregierung wird bei dem Hilfsprogramm Abstriche machen müssen.

Den Vorsitz haben Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und BDI-Chef Siegfried Russwurm (v.l.). (Foto: dpa) Gas-Kommission

Berlin In der Energiekrise sollen Unternehmen in Not nicht alleine gelassen werden. Daher verfolgt die Bundregierung seit Wochen die Idee einer Gaspreisbremse. Eine eigens eingesetzte Expertenkommission sollte nach einer Lösung zur Dämpfung des hohen Gaspreisniveaus suchen.

Das Ergebnis des Zwischenberichts sah vor, für die Großverbraucher aus der Industrie mithilfe von Subventionen den Gas-Beschaffungspreis für die ersten 70 Prozent des Verbrauchs auf sieben Cent je Kilowattstunde zu bremsen. Etwa 25.000 Unternehmen in Deutschland könnten die Hilfe in Anspruch nehmen, die im Januar starten soll.

Nun hat die Kommission unter Vorsitz der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, BDI-Chef Siegfried Russwurm und Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, die Bedingungen für die staatliche Hilfe in ihrem Abschlussbericht ausformuliert. Dieser Bericht liegt dem Handelsblatt in Auszügen vor und soll am Montag vorgestellt werden.

