Energiekrise EU-Kommission lehnt Nachbesserungen bei Energiepreisbremsen ab

Die Bundesregierung wollte in Brüssel eine leichtere Gewährung der Hilfen durchsetzen. Doch daraus wird nichts. Die Industrie ist enttäuscht.

Der Bundeswirtschaftsminister setzte sich in Brüssel für die deutsche Industrie ein – vergebens. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Robert Habeck

Berlin, Brüssel Die Bundesregierung ist mit ihren Bemühungen, der Industrie leichteren Zugang zu subventionierten Preisbremsen für Strom und Gas zu gewähren, in wesentlichen Punkten gescheitert. Die EU-Kommission hat die entsprechenden Änderungswünsche verworfen.

Die EU-Kommission hatte am Donnerstag ihre neuen Regeln für staatliche Beihilfen vorgestellt. Demnach werden die Obergrenzen für die Hilfen nicht angehoben, außerdem erteilt die EU-Kommission dem Wunsch nach einer Verlängerung der Förderung über den Jahreswechsel 2023/24 hinaus bis Ende April 2024 eine Absage.

Noch schwerer wiegt für viele Unternehmen, dass die EU-Kommission auch an der umstrittenen Ebitda-Regelung festhält. Demnach muss ein Unternehmen, das die volle Förderung in Anspruch nehmen will, im Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis Ende Dezember 2023 einen Rückgang des Gewinns vor Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um mehr als 40 Prozent verzeichnen und diesen Rückgang bereits mit Antragstellung zusichern.