Das Bundesfinanzministerium hat erstmals berechnet, wie viel alle Entlastungsmaßnahmen zusammen den Bürgern bringen. Die Zahlen überraschen auch einige in der Regierung.

Familien mit einem geringen Einkommen profitieren besonders stark von den Maßnahmen. (Foto: dpa) Familie mit zwei Kindern

Berlin Seit Beginn des Ukrainekriegs vor einem Jahr hat die Ampelkoalition drei Entlastungspakete geschnürt und noch eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen beschlossen, um Bürgern und Unternehmen in der Energiekrise zu helfen. Bis zu 300 Milliarden Euro hat die Bundesregierung dafür eingeplant. Doch was die gewaltige Summe für den Einzelnen bedeutet, das wusste man selbst in der Regierung nicht verlässlich.

Es gehe um den „Maßnahmen-Mix“, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP). „So dämpfen wir die Energiekosten, verhindern schleichende Steuererhöhungen und leisten Direktzahlungen für besonders betroffene Bürgerinnen und Bürger.“

Beamte im Bundesfinanzministerium haben nun erstmals alle Entlastungen durchgerechnet, die seit Beginn der Energiekrise Anfang des vergangenen Jahres auf den Weg gebracht wurden. Dafür haben sie die Entlastungswirkungen für dieses und das kommende Jahre aufaddiert und dabei bestimmte Beispielhaushalte betrachtet. Die Berechnungen liegen dem Handelsblatt vor und zeigen, wer in Deutschland von welchen Maßnahmen besonders profitiert.

