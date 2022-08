Nur Unternehmen, die keine Boni zahlen, sollen von der Umlage profitieren. Die FDP spricht von „Tischfeuerwerk statt Korrektur“, die Gewerkschaften fordern eine Verstaatlichung von Uniper.

Die Gasspeicher in Deutschland sind relativ gut gefüllt. Doch reicht das nicht aus, wenn Russland die Lieferungen ganz einstellt. (Foto: dpa) Erdgasspeicher Rehden

Berlin, Düsseldorf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat erste Schritte zur Überarbeitung der Gasumlage bekannt gegeben. Habeck will die Umlage nur an Unternehmen auszahlen, wenn der Vorstand keine Bonuszahlungen einstreicht. Das bestätigte eine Ministeriumssprecherin dem Handelsblatt. „Wer Boni ausschütten kann, braucht keine Hilfe“, erklärte sie.

An der Gasumlage hatte es in den vergangenen Tagen erhebliche Kritik gegeben. Der Großteil des Geldes soll zwar an akut in Not geratene Unternehmen gehen, allen voran den Energiekonzern Uniper. Doch rund drei Milliarden Euro sollen in den nächsten zweieinhalb Jahren Konzerne erhalten, die wirtschaftlich gut dastehen.

Mit der Umlage können Gasimporteure 90 Prozent ihrer Mehrkosten durch ausfallende russische Gaslieferungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen. Die Abgabe war ursprünglich dazu gedacht, ausschließlich kriselnde Importeure zu stützen. Doch das bisherige Gesetz gibt das nicht her. Auch gesunde Unternehmen haben Zahlungen aus der Gasumlage beantragt.

