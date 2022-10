Energiekrise Gaspreisbremse für die Industrie wackelt – Bundesregierung arbeitet bereits an „Light“-Version

Berlin Der Plan für Gaspreisbremse für die deutsche Industrie droht zu scheitern. Das Vorhaben, die Gaspreise für die rund 25.000 deutschen Unternehmen mit hohem Gasverbrauch pauschal auf sieben Cent je Kilowattstunde zu bremsen, könnte durch das Europarecht gestoppt werden. Die Konstruktion der Preisbremse könnte nach heutigen Stand gegen mehrere Regeln des EU-Beihilferechts verstoßen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuletzt im Handelsblatt-Interview Schwierigkeiten angedeutet. Auf die Frage, wie die Industrie-Gaspreisbremse von Brüssel beurteilt werde, antwortete er: „Hier sind die beihilferechtlichen Fragen kompliziert.“ Er sei in intensiven Gesprächen mit der EU-Kommission.

Aus Regierungskreisen heißt es, man bereite sich bereits auf einen negativen Ausgang der Gespräche vor. Deshalb wird nach Handelsblatt-Informationen bereits an Alternativen für Industriehilfen gearbeitet, an einer „Gaspreisbremse light“.

Im Gespräch sind unterschiedliche Höhen für die Preisbremse, abgestufte Zahlungen und ergänzende Antragsverfahren. Auch einen Verzicht auf die Preisbremse schließt man nicht vollständig aus.

Es zeichnet sich ab: Das zentrale Kriseninstrument des „Abwehrschirms“ von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) könnte deutlich weniger Entlastung bewirken als erhofft.

Gaspreisbremse: Der Plan

Dabei hatte die Ansage Ende September im Beschlusspapier zum Abwehrschirm noch alternativlos geklungen: Man wolle „die Preise auf ein Niveau“ bringen, das „Unternehmen vor Überforderung schützt“.

Die im Anschluss von der Regierung einberufene Expertenkommission entwickelte eine Gaspreisbremse für die Industrie. Danach sollen die Unternehmen ab Januar für 70 Prozent ihres Verbrauchs nur noch einen Beschaffungspreis von sieben Cent je Kilowattstunde zahlen.

Komplizierte Anträge und Fördergrenzen würden damit der Vergangenheit angehören. Unternehmen jeder Größe und in jeder Lage würden automatisch von der Gaspreisbremse profitieren. Einzig eine Standortgarantie und Investitionen in die Transformation ihres Betriebs müssten sie zusagen.

Angesichts der Energiekrise hat die EU-Kommission das Beihilferecht bereits gelockert. Bis zum Jahresende gilt noch die aktuelle Version des Rechtsrahmens. Jetzt geht es darum, wie der Rahmen ab Januar ausgestaltet wird. Größter Bittsteller ist Deutschland. Der Druck ist hoch.

Eines der wichtigsten Elemente des bis zu 200 Milliarden Euro schweren Pakets: die Gaspreisbremse für die Industrie. Doch macht Brüssel mit? (Foto: Reuters) Vorstellung des „Abwehrschirms“ mit Robert Habeck (links), Olaf Scholz und Christian Lindner

Doch die Hoffnung auf ein gnädiges Vorgehen der EU-Kommission schwindet. Deutschland steht wegen seiner Ablehnung eines sofortigen europäischen Preislimits beim Gaseinkauf international hart in der Kritik. Gleichzeitig will Berlin bis zu 200 Milliarden Euro für ein eigenes Rettungspaket aufbringen, was im Ausland als Wettbewerbsverzerrung interpretiert wird.

Die Probleme bei der Gaspreisbremse

Deutschland müsste für seine Gaspreisbremse gleich mehrere grundsätzliche Änderungen am europäischen Beihilferecht erwirken. Schon die Grundkonstruktion der Preisbremse wäre aktuell nicht zulässig:

Wie viel Staatshilfe ein Unternehmen bekommt, hängt beim deutschen Mechanismus davon ab, wie groß die Differenz zwischen dem eigenen aktuellen Vertragspreis je Kilowattstunde und den sieben Cent ist. Je teurer der Vertragspreis, desto höher die Staatshilfe, auch bei ansonsten identischen Voraussetzungen. Das Beihilferecht gibt aber vor, das gleiche Unternehmen Hilfen in gleicher Höhe bekommen.

Außerdem darf nur Unternehmen geholfen werden, deren Energiekosten sich mindestens verdoppelt haben. Da der Staat diese Information nicht hat, sondern nur das Unternehmen, folgt aus diesem Teil des EU-Rechts, dass die Betriebe Anträge auf die Hilfen stellen müssen. Genau das will die Regierung bei der Preisbremse aber vermeiden, um keine bürokratischen Hürden zu schaffen.

Eine weitere wichtige Voraussetzung im EU-Rahmen: Je mehr Energie eingesetzt wird, desto höher die Hilfen. Dafür sind verschiedene Stufen nach Branchen vorgesehen. Die deutsche Gaspreisbremse soll aber für alle Unternehmen gelten, unabhängig von der Branche.

Bedingung der EU ist zudem, dass jede Stufe eine Obergrenze für die Förderung hat. In der letzten Stufe, bei energieintensiven Branchen wie Chemie oder Papier, liegt diese aktuell bei 50 Millionen Euro. Auch das passt nicht zum deutschen Modell. „Bei BASF wären wir locker bei einem dreistelligen Millionenbetrag, möglicherweise sogar in den Milliarden“, heißt es aus der Gas-Expertenkommission.

Die Regierungsbeamten versuchen nun, Brüssel davon zu überzeugen, diese Punkte im Rechtsrahmen ab dem Jahreswechsel weiträumig zu streichen. Dass sie all ihre Forderungen durchbekommen, gilt jedoch als ausgeschlossen.

Deswegen wird in den Ministerien bereits über eine Art „Gaspreisbremse light“ für die Industrie beraten. Eine Maßnahme wäre, den Gaspreis pauschal zu senken. Anstatt den Preis für jede Kilowattstunde auf sieben Cent zu begrenzen, könnte jede Kilowattstunde um einen bestimmten Centbetrag vergünstigt werden, der für alle gleich ist.

Das würde das Problem mit den verschiedenen Stufen noch nicht lösen. Ein Regierungsbeamter sagt deshalb: „Ich vermute, es wird bei der Gaspreisbremse Stufen geben müssen.“

Die Vorschläge der Gas-Expertenkommission stoßen in Brüssel auf Widerstand. (Foto: IMAGO/Jürgen Heinrich) Michael Vassiliadis, Veronika Grimm und Siegfried Russwurm (von links)

Bislang plant die Bundesregierung, dass die Unternehmen 70 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs zum vergünstigten Preis bekommen. Je geringer der Energieeinsatz, desto kleiner könnte das subventionierte Kontingent sein. Die Stufen könnten mit entsprechenden Obergrenzen versehen werden. „Sie dürfte höher als 50 Millionen Euro ausfallen, aber ohne Grenze wird es wohl nicht gehen“, sagt ein führender Koalitionspolitiker.

Allerdings wäre damit die einfache Umsetzung der Gaspreisbremse passé. Die Energieversorger haben häufig keine Daten über die Energieintensität der Produktion ihrer Unternehmenskunden.

Es ist daher denkbar, dass die Unternehmen doch wieder Anträge stellen müssen. Die Kapazitäten für die Prüfung beim Bund sind aber begrenzt. Schon jetzt, beim bedeutend kleineren Energiekosten-Dämpfungsprogramm für die Industrie, dass durch die Gaspreisbremse abgelöst werden soll, sind die Prüfzeiten immens.

Eine Möglichkeit sei daher, erst einmal ohne Antragsverfahren zu starten und dann rückwirkend Fördergenehmigungen zu erteilen, heißt es aus der Gas-Expertenkommission. Oder man könne die Prüfungen nur in den oberen Förderstufen umsetzen, also bei größeren Millionenbeträgen.

Sollte die EU-Kommission in allen Punkten stur bleiben, was man in Berlin für unwahrscheinlich hält, aber nicht völlig ausschließen will, bräuchte es wohl eine Alternative für die Gaspreisbremse. Dann müssten es möglicherweise klassische Unternehmenshilfen per Direktzahlung richten.

Der Zeitplan der Bundesregierung

Die Zeit für die Regierenden ist ohnehin äußerst knapp. Am 18. November soll die Gaspreisbremse vom Kabinett verabschiedet werden. Das geht aus dem Zeitplan der Bundesregierung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Am 16. Dezember soll der Bundesrat dem Gesetz final zustimmen, nur gut zwei Wochen vor dem geplanten Start der Gaspreisbremse. Es ist die letzte Sitzung der Länderkammer in diesem Jahr. Eine Verschiebung im Gesetzgebungsprozess würde also postwendend eine Verschiebung der Gaspreisbremse bedeuten.

Immerhin dürfte es bei der Gaspreisbremse für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) keine Probleme mehr geben: Sie fallen nicht unter das EU-Beihilferecht.

