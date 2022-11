Energiekrise Gaspreisbremse und Strompreisbremse sollen rückwirkend ab Januar gelten

Berlin Die Strom- und Gaspreisbremse soll rückwirkend ab Januar gelten. Das hat die Bundesregierung am Dienstag entschieden.

Damit sind letzte Streitfragen rund um die geplanten Entlastungen bei den Energiepreisen für Wirtschaft und Verbraucher ausgeräumt. Die Regierung kommt damit auch Forderungen der Energiebranche entgegen, möglichst rasch für Klarheit zu sorgen, da die Umsetzung der Regelungen erheblichen Aufwand erfordert.

Mit der Gaspreisbremse wird der Gaspreis für private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen mit einem jährlichen Gasverbrauch unter 1,5 Millionen Kilowattstunden von März 2023 bis April 2024 auf 12 Cent brutto pro Kilowattstunde begrenzt. Diese Begrenzung gilt für 80 Prozent des Jahresverbrauchs vom Vorjahr.

Für alle, die schon mehr zahlen, gilt: Die monatlichen Abschläge sollen entsprechend sinken. Im März werden rückwirkend auch die Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 angerechnet, geht aus dem entsprechenden Gesetzentwurf hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Auch Fernwärme-Kunden profitieren.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hatte vorschlagen, Entlastungen aus der Preisbremse erst ab März zu zahlen. Dass die Regierung nun auch Januar und Februar mit einbeziehen wolle, bedeute eine „sehr starke Entlastung“, sagte die Kommissionsvorsitzende Veronika Grimm dem Handelsblatt. Die Wirtschaftsweise warnt: „Das kann leicht die nächste Gerechtigkeitsdebatte anstoßen, wenn nun Gaskunden besser dastehen als die, die mit anderen Energieträgern heizen.“

Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, mahnt gegenüber dem Handelsblatt zur Genauigkeit. Damit die Gaspreisbremse nicht zum Boomerang werde, müssten Wettbewerbsanreize im Markt erhalten bleiben, sagte Kruse. Zudem dürfe es keinen Missbrauch geben, etwa indem Anbieter ihre Preise „präventiv auf den Preis des Deckels hochziehen“. Derartige missbräuchliche Wettbewerbspraktiken müssten durch den Gesetzentwurf verhindert werden, ergänzte Kruse. Der Gesetzentwurf zur Gaspreisbremse trägt diesen Überlegungen in Paragraf 28 Rechnung. Dort heißt es, Gaslieferanten sei es verboten, Preise in einem Umfang zu erhöhen, der sich nicht aus dem Marktgeschehen oder einem Anstieg der Beschaffungskosten ergebe.

Für die Industrie gilt die Gaspreisbremse bereits ab Januar 2023. Der Preis für die Kilowattstunde wird für Industriekunden hier auf sieben Cent netto gedeckelt. Bundesweit greift die industrielle Gaspreisbremse für etwa 25.000 Unternehmen. Zusätzlich sollen 1.900 Krankenhäuser von der Regelung profitieren.

Strompreisbremse: Entlastung für Januar und Februar soll im März gezahlt werden

Die Strompreisbremse soll ebenfalls vom 1. März 2023 bis 30. April 2024 gelten. Im März werden auch hier rückwirkend die Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 angerechnet.

Der Strompreis für private Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen mit einem Stromverbrauch von bis zu 30.000 Kilowattstunden wird bei 40 Cent inklusive aller Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte begrenzt. Dies gilt für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für Industriekunden liegt die Grenze bei 13 Cent zuzüglich Steuern, Abgaben und Umlagen für 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs.

Die Ausgaben für die Strompreisbremse sollen zum Teil durch die Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei bestimmten Stromerzeugern wieder reingeholt werden. Adressiert würden lediglich „Gewinne in einer Höhe, mit der niemand gerechnet hat“, hieß es in Regierungskreisen.

Über die Regelung war lange gestritten worden. Vertreter der Energiebranche hatten insbesondere kritisiert, dass die Zufallsgewinne auch rückwirkend abgeschöpft werden sollen. Allerdings kommt die Koalition der Branche entgegen: Die Rückwirkung soll erst ab dem 1. September 2022 gelten. In frühen Entwürfen war noch von einer Rückwirkung ab März 2022 die Rede. Die Regelung soll bis „mindestens zum 30. Juni 2023“ gelten.

Betroffen von der Gewinnabschöpfung sind Kraftwerke, die Strom billig herstellen und teuer verkaufen können, weil die Erzeugungskosten von anderen Kraftwerken, vor allem Gaskraftwerken, sehr schnell und sehr stark gestiegen sind.

Zu den Kraftwerken mit den vergleichsweise niedrigen Stromerzeugungskosten gehören Wind-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen, Abfallverbrennungsanlagen, Kernkraftwerke und Braunkohlekraftwerke. Nur bei diesen Kraftwerken werden Zufallsgewinne abgeschöpft.

„Die EU-Verordnung erlaubt es wahlweise auch, die Gewinne von Steinkohlekraftwerken abzuschöpfen. Dies wird aber aus Gründen der Versorgungssicherheit nicht umgesetzt, sonst könnte sich der Anteil der Gasverstromung erhöhen. Weil Gas knapp ist, ist dies unbedingt zu vermeiden“, heißt es in Regierungskreisen.

Die Höhe der Abschöpfung orientiert sich an den erzeugten Strommengen, den Produktionskosten und den am Markt erzielten Preisen. Aus diesen Informationen werden „Referenzkosten“ errechnet. Für Erneuerbare-Energien-Anlagen werden zusätzlich Informationen aus Geboten bei den Auktionen zur Förderung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz herangezogen. Hinzu kommen „Sicherheitszuschläge“, heißt es aus der Bundesregierung.

Gaspreisbremse: Industrie darf subventioniertes Gas weiterverkaufen

Mit der Einigung von Dienstag wurden bei der Gaspreisbremse auch noch zwei große Streitpunkte ausgeräumt – zumindest vorerst. Unklar war bei der Gaspreisbremse bis zuletzt, ob industrielle Verbraucher das subventionierte Gas weiterverkaufen dürfen. An dieser Stelle hatte es einen offenen Dissens zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem Vize Robert Habeck (Grüne) gegeben. Scholz argumentierte, die Unternehmen sollten nicht mit Steuergeldern Gewinne machen, was bei einem Weiterverkauf des staatlich verbilligten Gases passieren würde.

Habeck hielt dagegen, dass ein Weiterverkauf dringend notwendig sei, damit die Industrie weiter Möglichkeiten zum Gas sparen habe. Der Verbot eines Weiterverkaufs würde die Unternehmen ansonsten zum Verbrauch zwingen und könnte im schlimmsten Fall einen Gasmangel auslösen. Die Lösung geht nun deutlich in Richtung Habeck.

Grundsätzlich gilt: Den Unternehmen bleibt der Weiterverkauf möglich, egal, ob sie die Gaspreisbremse in Anspruch nehmen oder nicht. „Dies stärkt den Anreiz, Erdgas einzusparen, und trägt zur Sicherung der Gasversorgung und zur Stabilisierung der Gasmärkte bei“, heißt es im Gesetzentwurf.

Schon jetzt können Unternehmen, die mit ihrem Energieversorger Verträge über die Abnahme einer bestimmten Mindestmenge an Gas haben, ihr Gas trotz dieser Verträge beliebig weiterverkaufen. Die Regierung hatte schon vor ein paar Monaten Vertragsklauseln zu Mindestabnahmemengen für nichtig erklärt. Diese Regelung wird nun bis April 2024 verlängert – unabhängig davon, ob ein Unternehmen die Gaspreisbremse in Anspruch nimmt.

Industrie-Unternehmen mit größerem Verbrauch ab zehn Megawattstunden haben darüber hinaus einen Anspruch, nicht genutztes Gas einfach an ihren Versorger zurückzugeben. Dieser muss ihnen dann den vollen Marktpreis erstatten. Der Versorger kann eine Aufwandspauschale von zehn Prozent des erstatteten Betrags einziehen. Auch diese Regelung wird verlängert, bis zum 31. Dezember 2023. Und auch hier gilt: Ob ein Unternehmen die Gaspreisbremse in Anspruch nimmt oder nicht, ist völlig egal.

„Der gefundene Kompromiss dürfte das Schlimmste verhindern: nämlich, dass große Einsparvorhaben nicht umgesetzt oder sogar rückgängig gemacht werden“, lobte Ökonomin Grimm.

Die Bundesregierung will sich mit ihrem Plan den lautstarken Aufforderungen von Gewerkschaftsvertretern widersetzen. Diese befürchten, dass ein Weiterverkauf zu Produktionsstopps in großem Stil und in der Folge einen Zusammenbruch der Industriebranchen bedeuten könnte.

Die Bundesregierung will dem mit einer Standort-Garantie anstatt mit einem Verbot des Weiterverkaufs begegnen. Unternehmen, die mehr als zwei Millionen Euro an Hilfen bekommen, müssen 90 Prozent der Arbeitsplätze bis zum 30. April 2025 erhalten oder entsprechende Vereinbarungen zwischen den Tarifparteien treffen.

Gas- und Strompreisbremse: Kein allgemeines Boni- und Dividendenverbot

Weitere Ausschlusskriterien für die Industrie sind nicht vorgesehen. Die Bundesregierung will kein allgemeines Verbot für Boni und Dividenden verhängen. Lediglich für Unternehmen, die Eigenkapitalhilfen erhalten, soll das gelten. Das träfe etwa den verstaatlichten Importeur Uniper, aber keines der vielen Tausend Unternehmen, die Gas- und Strompreisbremse in Anspruch nehmen werden.

Dieser Plan dürfte intern aber für Ärger sorgen. Die Ampel-Vertreter im mächtigen Haushaltsausschuss des Bundestags hatten kürzlich einen Beschluss gefasst, wonach sie die Preisbremsen allgemein an ein Boni- und Dividendenverbot koppeln wollen.

Aus Fraktionskreisen hieß es daher gleich am Dienstag, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung so nicht bleiben könne. Es würden die Forderungen aus dem Beschluss des Haushaltsausschusses gelten, das Gesetz müsse entsprechend geändert werden.

Auch mit der FDP sei man sich dahingehend einig, Fraktionschef Christian Dürr sei schließlich selbst schon mit der Forderung an die Öffentlichkeit gegangen. Worüber man reden könne, seien bestimmte Grenzen und Schwellenwerte, hieß es.

Industriekreise hingegen sehen die Vorstellungen der Ampel-Haushälter schon in der Umsetzung skeptisch. Bei vielen Familienunternehmen seien die gescholtenen Boni das Familieneinkommen.

