Nach der Gaspreisbremse plant der Wirtschaftsminister den nächsten Preisstopp: Verbraucher sollen Strom billiger bekommen, die Energiekonzerne das über eine Abgabe finanzieren.

Eine neue Strompreisbremse soll die Verbraucher entlasten und sich bei Konzernen mit Übergewinnen bedienen. (Foto: dpa) Kohlekraft und Windräder betroffen

Berlin Die von der Bundesregierung geplante Strompreisbremse gewinnt erste Konturen. Die Entlastung von Haushalten und Wirtschaft bei den Stromkosten sei „dringend nötig“, heißt es in einem 18-seitigen Papier zur Strompreisbremse aus dem Wirtschaftsministerium, das dem Handelsblatt vorliegt. Dabei will sich das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) an den Vorschlägen der Gaspreiskommission orientieren. Es soll dem Papier zufolge analog zur Gaspreisbremse für jeden Haushalt ein günstigeres „Grundkontingent auf Basis historischen Verbrauchs“ geben.

Im Fall der Gaspreisbremse hatte die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission einen Wert von 80 Prozent des historischen Verbrauchs empfohlen. Diese Menge bekommen Haushalte billiger, als es am Markt eigentlich möglich wäre. Habecks Papier zur Strompreisbremse nennt nun keinen Wert für das Basiskontingent beim Strom, 80 Prozent gelten aber auch hier als wahrscheinlich. Die Ministeriumsbeamten schreiben: Das Kontingent müsse so bestimmt sein, „dass Einsparsignale weiterhin ankommen“.

