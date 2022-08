Energiekrise Habeck sagt Änderung der Gasumlage zu – FDP und SPD beklagen „handwerkliche Fehler“

„Wir werden dieses Problem lösen“ – sagt der unter erheblichen Druck geratene Wirtschaftsminister zur umstrittenen Umlage. Der liberale Koalitionspartner will zeitnah Lösungen sehen.

Der Bundeswirtschaftsminister muss bei der Gasumlage nachbessern. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Robert Habeck

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat eine Änderung der geplanten Gasumlage zugesagt. Mit der Korrektur soll verhindert werden, dass von dieser Abgabe der Privathaushalte und Industrie auch Unternehmen profitieren, die dies wirtschaftlich nicht benötigen.

„Deswegen muss man jetzt hart an dem Problem arbeiten. Und das tun wir auch“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. „Wir werden dieses Problem lösen.“ Die FDP fordert Korrekturen bis zur Regierungsklausur an diesem Dienstag. Auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil dringt weiter auf Korrekturen an der umstrittenen Gasumlage.

Das Bundeswirtschaftsministerium mach allerdings vorerst keine Angaben zum Zeitplan der angekündigten Änderungen bei der Gasumlage. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, sagte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. „Nähere Details zum Zeitplan kann ich aktuell noch nicht nennen.“