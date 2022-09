Habeck will die unter hohen Energiepreisen leidende Wirtschaft umfassend stützen. Doch dafür muss er erst mehrere Hürden nehmen: finanzielle, strategische und rechtliche.

„Bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen.“ (Foto: IMAGO/Political-Moments) Wirtschaftsminister Robert Habeck

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den deutschen Unternehmen in der Energiekrise umfassende Hilfe zugesagt. „Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen“, sagte er am Donnerstag im Bundestag. Konkret will Habeck das bereits laufende Energiekostendämpfungsprogramm (EKDP) für die Industrie auch für kleine und mittlere Unternehmen öffnen. Habeck nannte Bäckereien als Beispiel. „Wir werden die deutschen Unternehmen schützen.“

Es wäre ein weitreichender Schritt. Bislang war die Bundesregierung bei den Wirtschaftshilfen eher zurückhaltend. Noch ist nicht klar, was Habeck sich im Detail darunter vorstellt, als er im Bundestag preisgab: „Bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen.“

Dahinter könnte sich ein Strategiewechsel verbergen, mit Hilfen, die die gesamte Wirtschaft beträfen. Womöglich vergleichbar mit den Ausmaßen wie in der Coronakrise, als der damalige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Unternehmensstützen mit dem Begriff „Bazooka“ umschrieb.

