Energiekrise Hilferuf der Spitzenverbände: Ohne schnelle Hilfe geraten Stadtwerke in Existenznot

Kommunale Spitzenverbände und Energiebranche fordern in einem Appell an die Ministerpräsidenten schnell wirksame Hilfsprogramme für die Rettung von Stadtwerken und Regionalversorgern.

(Foto: dpa) Mitarbeiter der Stadtwerke München

Berlin Die finanzielle Lage vieler Stadtwerke und Regionalversorger hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Einige der Unternehmen stehen unmittelbar vor dem Abgrund. Zwar haben Bund und Länder das Problem grundsätzlich erkannt. Nach Überzeugung der kommunalen Spitzenverbände und der Energiewirtschaft fehlt es aber an schlüssigen und schnell wirksamen Konzepten zur Rettung der Unternehmen.

In einem gemeinsamen Appell wenden sich daher der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sowie der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) an die Regierungschefs der Länder.

„Wir werben dringend dafür, dass die Landesfinanzminister sich zeitnah gemeinsam mit dem Bund über Stabilisierungsmaßnahmen für Stadtwerke und weitere regionale Energieversorger verständigen, die in allen Bundesländern zugänglich sind, und im Ernstfall Hilfen anbieten“, heißt es in dem Schreiben an die Ministerpräsidenten, das dem Handelsblatt vorliegt.