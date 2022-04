Energiekrise Hohe Energiepreise: Verbraucherschützer warnen vor Gassperren

Berlin Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordert, angesichts der hohen Energiepreise das Abstellen von Strom oder Gas wegen unbezahlter Rechnungen auszusetzen. Der Leiter des Teams Energie und Bauen beim VZBV, Thomas Engelke, sagte dem Handelsblatt, die Bundesregierung müsse bei der Reform des Energiesicherheitsgesetzes sicherstellen, „dass Wärme und Heizen keine Frage des Geldbeutels sein dürfen“.

„Haushalte müssen bei Zahlungsunfähigkeit mit Energie versorgt werden“, forderte Engelke. Im Gesetz müsse daher ein „Moratorium“ für Gas- oder Stromsperren für Verbraucherinnen und Verbraucher festgeschrieben werden, die ihre Rechnung nicht bezahlen können.

Der Bundestag befasst sich an diesem Freitag erstmals mit einem Gesetzentwurf der Ampelfraktionen zur „Änderung des Energiesicherungsgesetzes 1975 und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften“.

Mit dem Gesetz sollen vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine Krisenvorsorge und -bewältigung gestärkt werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten.

In der Coronazeit hatten die großen Energieversorger in Deutschland von sich aus auf die Sperrung von Strom- und Gasanschlüssen säumiger Kunden verzichtet. Ob dies angesichts der stark gestiegenen Preise wieder der Fall sein wird, ist derzeit nicht absehbar. Die Politik setzt bislang auf Appelle.

So wandte sich kürzlich der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) an die Energieversorger im Land. In einem Brief bat er darum, „in dieser schwierigen Zeit Strom- und Gassperren für verschuldete und armutsgefährdete Menschen nach Möglichkeit zu vermeiden und damit elementare Grundlagen des Lebens sicherzustellen“.

Inflation verstärkt Angst vor Gassperre

Das Thema treibt bundesweit die Menschen um, auch wegen der hohen Inflation. Die Teuerungsrate in Deutschland ist wegen des Kriegs in der Ukraine und anziehender Energiepreise im April weiter auf 7,4 Prozent gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit Oktober 1981, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Dörte Elß von der Berliner Verbraucherzentrale berichtet von einer Vielzahl besorgter Bürger, die anriefen, weil sie Angst vor der Gassperre hätten. Dabei gehe es nicht nur um sozial schwache Menschen, sagte Elß dem Sender RBB. „Es sind auch Gruppen betroffen, die bisher keine Sozialleistungen brauchten.“

Mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes verstärkt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nun die Vorbereitungen für den Fall einer schweren Energiekrise in Deutschland. Das aus dem Jahr 1975 stammende Energiesicherungsgesetz war damals eine Reaktion auf die Ölkrise und soll nun an die aktuelle Krise angepasst werden.

Im Krisenfall sollen demnach Unternehmen, die kritische Energie-Infrastruktur betreiben, unter treuhänderische Verwaltung gestellt werden können. Im Extremfall ist auch eine Enteignung möglich. Das sah das Gesetz zwar bereits vor, die Möglichkeit soll aber nun klarer gefasst werden.

Außerdem soll die Regierung ermächtigt werden, im Falle einer unmittelbaren Gefährdung oder Störung der Energieversorgung im Wege von Rechtsverordnungen notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Energie sicherzustellen. Dazu sollen auch Energiesparmaßnahmen verordnet werden können.

Rein theoretisch könnten so autofreie Sonntage sowie ein befristetes generelles Tempolimit vorgeschrieben werden. Vor allem die FDP ist aber gegen ein Tempolimit auf Autobahnen.

VZBV-Experte Engelke hält die Pläne grundsätzlich für richtig. Er gibt jedoch zu bedenken, dass Versorgungssicherheit eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ sei. „Das neue Gesetz muss deshalb alle Sektoren wie Industrie, Dienstleistungen, Handel, öffentlicher Sektor oder private Haushalte gleichermaßen umfassen“, sagte er. Das sei im Gesetzesentwurf bislang nicht ausreichend klar geregelt.

