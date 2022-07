Energiekrise „Jetzt ist nicht die Zeit der Ideologen“: Länder warnen vor „politischem Geschachere“ in der Atomdebatte

Berlin In mehreren Bundesländern wächst die Bereitschaft für einen befristeten Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke (AKW), sollte dies zur Sicherstellung der Stromversorgung notwendig sein. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte dem Handelsblatt: „Jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwelche Optionen auszuschließen.“

Der Unionspolitiker plädiert für Technologieoffenheit. „Es ist durchaus ein gewichtiges Argument, dass die drei verbliebenen Kernkraftwerke rund zehn Millionen Haushalte mit Strom versorgen können“, sagte Rhein, der in Hessen mit einer schwarz-grünen Koalition regiert.

Auch die beiden SPD-regierten Länder Niedersachsen und Brandenburg schließen einen Weiterbetrieb nicht kategorisch aus. Zugleich warnten die Energieminister der beiden Länder, die Entscheidung von Parteitaktik abhängig zu machen.

Der niedersächsische Energieminister Olaf Lies sagte dem Handelsblatt: „Gerade in der aktuellen Situation darf nicht der Eindruck entstehen, dass Entscheidungen von einer solchen Tragweite ein Ergebnis von politischem Geschachere sind.“ Es gehe nicht um Wählerstimmen, sondern um eine sichere Energieversorgung.

Der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte dem Handelsblatt: „Die vorliegende Gaskrise halte ich für gänzlich ungeeignet, ein politisches Farbenspiel daraus zu machen.“ Das gelte in alle Richtungen. Hessens Ministerpräsident Rhein betonte: „Jetzt ist nicht die Zeit der Ideologen, sondern die Zeit der Ingenieure.“

Die Position der Bundesregierung war bisher, dass die drei Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden. Nun soll ein neuer Stresstest prüfen, ob die Stromversorgung in Deutschland auch unter verschärften Bedingungen gesichert ist.

Eine Regierungssprecherin bezeichnete den Stresstest als Grundlage für Entscheidungen und sagte, die Frage der Atomkraftwerke sei für die Bundesregierung von Anfang an keine ideologische, sondern eine rein fachliche Frage gewesen.

Kritisch sehen die SPD-Minister Steinbach und Lies in diesem Zusammenhang einen Vorstoß des Vizechefs der Unionsfraktion, Jens Spahn. Der CDU-Politiker hatte der Bundesregierung für eine vorübergehende Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen angeboten.

Steinbach sagte dazu, alle Parteien sollten in dieser Situation und in Anerkennung der Realität dieser Gaskrise „auf teilweise dogmatisch vorgetragene Diskussionen über Maßnahmen verzichten und in der Sache konsequent agieren“. Koppelgeschäfte gehörten seines Erachtens nicht zu dieser Vorgehensweise.

Für ihn stehe bei einer Verlängerung der Atom-Laufzeiten „die wissenschaftliche Faktenbasis im Vordergrund“, betonte Steinbach. „Sollte das Bundeswirtschaftsministerium nach einer nochmaligen Überprüfung zu neueren Erkenntnissen kommen, muss man sich das zu diesem Zeitpunkt neu ansehen.“

Wie Steinbach setzt nun auch Lies auf die neu angeordnete Prüfung der Sicherheit der Stromversorgung unter bestimmten Szenarien. „Wir werden die Ergebnisse des zweiten Stresstests abwarten und bewerten“, sagte der SPD-Politiker. Die Entscheidungen müssten auf Basis von Fakten getroffen werden.

Umweltschützer sprechen von „populistischer Scheindebatte“

„Aber auch ungeachtet dessen bleiben bei mir größte Zweifel, dass uns das in der aktuellen Situation weiterbringt“, fügte Lies hinzu. Er verwies zudem auf Aussagen aus Kreisen der deutschen Energieversorger. Von dort sei ihm gesagt worden: „Selbst bei Klimmzügen unserer Physiker könnten wir aus den noch verfügbaren Brennelementen kaum noch etwas zusammenstellen, was einen längeren Betrieb ermöglichen würde.“

Die saarländische Umweltministerin Petra Berg (SPD) wandte sich aus einem weiteren Grund gegen die weitere AKW-Nutzung. „Ich halte die Sicherheitsrisiken für eindeutig zu hoch“, sagte Berg dem Handelsblatt. „Im nahen Frankreich beobachten wir gerade, welche Probleme Korrosionsschäden an älteren Meilern verursachen.“ Zudem mahnte sie, die mögliche Gefahr, dass Atomkraftwerke Ziel kriegerischer Auseinandersetzungen werden können, nicht zu unterschätzen.

Lies zeigte sich offen dafür, dass die AKWs jetzt in den sogenannten „Streckbetrieb“ gehen. Streckbetrieb heißt, die Atomkraftwerke werden im Sommer und Herbst 2022 mit geringerer Leistung so betrieben, dass die Brennstäbe länger Energie liefern. Die zusätzlichen Strommengen seien aber „überschaubar“, sagte der Minister.

Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Olaf Bandt, sprach von einer „populistischen Scheindebatte“. „Auch ein erneuter Stresstest ändert nichts daran, dass die Sicherheitsrisiken und Kosten eines Weiterbetriebs in keinem Verhältnis zu den dadurch gewonnenen, vergleichsweise geringen Stromkapazitäten stehen“, sagte Bandt. Die drei noch laufenden AKWs hätten einen Anteil von nur etwa sechs Prozent am deutschen Strommix.

Die saarländische Umweltministerin Berg forderte „dauerhafte und nachhaltige Antworten“ für die energiepolitischen Herausforderungen der Zukunft. „Gerade die aktuelle Gasversorgungskrise hat gezeigt, dass wir uns auf den Irrtümern der Vergangenheit nicht ausruhen dürfen.“

Wiederanfahren von Kohlekraftwerken belasten die CO2-Bilanz

Berg verteidigte in diesem Zusammenhang, dass es wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine kurzfristig nötig sei, Kohlekraftwerke zu reaktivieren. „Zwar wird durch den Einsatz der Kohlekraftwerke temporär mehr CO2- Ausstoß in Kauf genommen, jedoch ist dies in der Notlage akzeptabel“, sagte die Ministerin.

Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach sprach von negativen Auswirkungen auf die CO2-Bilanz. „Die Sicherstellung der Wärmeversorgung im kommenden Winter macht aber diesen Schritt augenblicklich notwendig“, sagte er. In der Konsequenz bedeute das: verstärkte Anstrengungen zum Erreichen der Klimaschutzziele. „Das ist zugegebenermaßen schwierig, aber meines Erachtens machbar.“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte zuvor bei der Petersberger Klimakonferenz in Berlin mit Blick auf die internationalen Klimaschutzvereinbarungen deutlich gemacht, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht aufgegeben werde. Im Gegenteil wolle man das Tempo für den Ausbau von Wind- und Solarenergie beschleunigen.

Der Bundesrat hat dazu kürzlich ein umfangreiches Gesetzespaket gebilligt. Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Stromverbrauch soll bis 2030 auf mindestens 80 Prozent gesteigert werden, derzeit liegt er knapp unterhalb von 50 Prozent. Um das Ziel erreichen zu können, sollen unter anderem zwei Prozent der gesamten Bundesfläche an Land für Windräder ausgewiesen werden – das ist mehr als eine Verdoppelung.

