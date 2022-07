Energiekrise Kalter Entzug von russischem Gas: Deutschland droht ein Notstandswinter

Mit dem möglichen Stop der russischen Gaslieferungen steht Deutschland ein dramatischer Winter bevor. Was sich jetzt in der deutschen Energiepolitik ändern muss.

Wenn in Deutschland das Gas ausgeht, wird es ein kalter Winter. Das Brandenburger Tor in Eis gehüllt

Sollte Russland den Gashahn zudrehen, steht die Bundesrepublik vor einem harten Winter. Vor allem Verbrauchern drohen massive Preissteigerungen für GAs..

Aber auch die Unternehmen würde es schwer treffen. Institute rechnen mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung zwischen sechs und 12 Prozent, sollte kein Gas mehr geliefert werden.

Auf der Suche nach Lösungen für das deutsche Energiedesaster hilft der Blick in andere europäische Staaten. Mit mehr Flüssiggas und anderen Strategien wollen sie den Mangel an russischem Gas überbrücken.

In den Produktionshallen des Essener Familienunternehmens Trimet herrscht Ausnahmezustand. Seit September vergangenen Jahres ist die Produktion des größten deutschen Aluminiumherstellers gedrosselt – im Werk Hamburg auf 75 Prozent der möglichen Leistung, am Stammsitz Essen und in Voerde sogar um die Hälfte.

Sonst könnte der Traditionsbetrieb aus dem Ruhrgebiet seine Stromkosten schon lange nicht mehr zahlen. Denn mit den Gaspreisen sind die Strompreise gestiegen, weil ein Teil des Stroms in Gaskraftwerken produziert wird.

