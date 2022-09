Ifo-Chef Fuest sieht Lindners Alternatividee einer Gaspreisbremse kritisch. Kanzler Scholz kündigt einen baldigen Vorschlag für eine Dämpfung der stark gestiegenen Gaspreise an.

„Wir brauchen eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt.“ (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Berlin Seit Wochen streiten die Ampelparteien um den Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für eine Gasumlage. Nun steht das Instrument vor dem Aus. Wegen drastisch steigender Energiekosten rückt stattdessen eine Gaspreisbremse immer stärker in den Blick.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Woche zum Ende der Gasumlage kommen“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken am Sonntagabend in der ARD. Ihr Co-Chef Lars Klingbeil ergänzte im ZDF: „Ich glaube, Politik muss die Kraft haben, Fehler zu korrigieren.“ Auch er erwarte in den nächsten Tagen eine Entscheidung: „Das alles muss jetzt in der Regierung schnell geklärt werden.“ Ein Verzicht sei angesichts der hohen Gaspreise ein richtiges Signal an Verbraucher und Unternehmen. Er sehe jetzt den Wirtschaftsminister am Zug: „Robert Habeck ist der zuständige Minister, der muss am Ende den Vorschlag machen, wie es mit der Gasumlage weitergeht.“ Die Grünen hatten eine Ersatz-Finanzierung aus Steuermitteln vorgeschlagen.

