Die Staatsbank KfW soll Energieversorger stärker unterstützen. Damit die erforderlichen Milliarden zusammenkommen, will die Koalition Mittel aus dem Corona-Rettungsfonds umwidmen.

Die Bundesregierung will die Möglichkeiten der staatlichen Förderbank zur Absicherung von Garantien und Liquiditätshilfen an Energieunternehmen stärken. (Foto: Reuters) KfW in Frankfurt

Berlin Angesichts der sich verschärfenden Energiekrise arbeitet der Bund an neuen Hilfen für Unternehmen. Die Bundesregierung will die staatliche Förderbank KfW stärken, damit diese Energieunternehmen mit noch mehr Garantien und Liquiditätshilfen unterstützen kann. Dabei geht es um Kreditermächtigungen im Umfang von rund 67 Milliarden Euro, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

Das Bundesfinanzministerium beabsichtigt, bereits geschaffene Kreditermächtigungen für den Corona-Rettungsfonds WSF nun für die KfW zu nutzen. „Dies stärkt die Refinanzierung der KfW und erweitert die Möglichkeiten der Bank, Stabilisierungshilfen für Energieversorger zur Verfügung zu stellen“, hieß es.

Eine entsprechende Formulierungshilfe für die Bundestagsfraktionen will das Kabinett am Mittwoch beschließen. Dieser Weg erlaubt eine zügige Umsetzung. Die Ampelfraktionen können den Änderungsantrag in der bereits laufenden Beratung des Achten Verbrauchsteueränderungsgesetzes nutzen. So würden die KfW-Hilfen dann schnell zur Verfügung stehen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen