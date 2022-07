Energiekrise Notfallplan: Diese Branchen will die EU bei einem Gas-Ausfall schützen

Erstmals nennt die EU-Kommission Wirtschaftsbereiche, bei denen Gas-Sperren einen unangemessen hohen Schaden anrichten würden. Sie orientiert sich an vier Kriterien.

Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft zählt. (Foto: imago images/Future Image) Industrieanlagen von Evonik Industries in Godorf.

Brüssel Die EU-Kommission stellt Kriterien auf, nach denen im Ernstfall entschieden werden soll, welche Unternehmen nicht mehr mit Gas versorgt werden. Bislang gibt es lediglich eine grobe Unterscheidung zwischen geschützten und nicht geschützten Verbrauchern, wobei private Haushalte und lebenswichtige Infrastruktur zu den geschützten Verbrauchern gehören, die meisten Industriebetriebe aber nicht.

Nun bereitet sich die EU-Kommission auf eine Situation vor, in der klar ist, dass einige Unternehmen vom Netz genommen werden müssen, um das Risiko eines unkontrollierten Ausfalls zu senken.

Am kommenden Mittwoch will Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans den Plan vorstellen. Dann könnte es sehr schnell gehen: Schon an ebenjenem Mittwoch würde eine neue Stufe der Krisenreaktion eingeleitet werden, heißt es im Entwurf für Timmermans‘ Papier, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Stufe sieht eine „koordinierte Nachfragereduzierung vor dem Notfall“ vor.