Energiekrise Parlament gibt Bund freie Hand für Gas-Schutzschirm und Uniper-Rettung – Scholz: „Können nicht alle Preise runtersubventionieren“

Die nun gebilligten Instrumente umfassen auch das Heranziehen von Kohlekraftwerken um Gaskraftwerke zu ersetzen. Uniper könnte nach dem Vorbild der Lufthansa gerettet werden.

Kohlekraftwerke könnten die Gas-Engpässe in Zukunft ersetzen. (Foto: dpa) Braunkohlekraftwerk Jänschwalde

Berlin Der Bundestag hat der Regierung umfangreiche Instrumente in der Gas-Krise zur Stützung von Versorgern und Abfederung der Kunden-Preise an die Hand gegeben. Das Parlament billigte am Donnerstagabend die Reform des Energie-Sicherungsgesetzes (Ensig), auf dessen Basis der Bund schnell auf eine weitere Verknappung der Gas-Lieferungen und noch höhere Preise reagieren kann.

So können Regelungen in Kraft gesetzt werden, um nach dem Vorbild der Lufthansa-Rettung in der Corona-Krise angeschlagene Importeure wie Uniper bis hin zu einem Staatseinstieg zu stützen. Auch enthält es Regelungen, wie die Importeure ihre Mehrkosten schneller und gleichmäßiger weitergeben können. Eingemottete oder zur Abschaltung vorgesehene Kohlekraftwerke können danach wieder angefahren werden, um dafür Gas-Kraftwerke vom Netz zu nehmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Firmen und Bürgern am Abend außerdem Hilfen in der Gaskrise zugesagt, bremst aber vor zu hohen Erwartungen. „Wir werden nicht alle Preise runtersubventionieren können", sagte Scholz am Donnerstag im ZDF. „Das kann kein Staat der Welt." Die Regierung werde auch nicht versprechen können, dass man den Preisanstieg von Gas und Öl auf dem Weltmarkt stoppen könne. Aber die Bundesregierung prüfe etwa in der sogenannten konzertierten Aktion mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, wie man angesichts der hohen Energiepreise helfen könne und müsse, sagte Scholz. Bei vielen Unternehmen und Privatkunden seien die hohen Gaspreise noch gar nicht voll durchgeschlagen, was aber zeitverzögert passieren werde. Die Regierung arbeite mit Hochdruck daran, eine Gasmangellage in Deutschland zu verhindern. Man bereite sich auch für den Fall vor, dass dieser Zustand doch eintrete, sagte der Kanzler. Es wäre aber unverantwortlich, sich nun in etwas hineinzusteigern, was man gerade abzuwenden versuche, sagte Scholz.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Er widersprach zudem den Eindruck, dass die Krise Deutschlands Finanzen überfordere. „Der Staatsbankrott steht wirklich nicht bevor“, betonte Scholz. Im Gegenteil werde Deutschland „in relativ kurzer Zeit“ das alte Schuldenniveau wieder erreichen, wenn alles normal weiterlaufe. Die deutsche Volkswirtschaft habe das Potenzial, dass man die Schulden reduzieren könne. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern werde Deutschland relativ gut aus der Krise kommen. Schlappe für Unionsfraktion Abgelehnt wurde vom Bundestag ein Änderungsantrag der Unionsfraktion, der eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken zum Ziel hatte. CDU und CSU hatten vorgeschlagen, dass die Bundesregierung per Rechtsverordnung neben Kohlekraftwerken auch die drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke weiterlaufen lassen kann. Dafür hatte sich zuletzt auch die FDP stark gemacht - allerdings konnten sich die Freidemokraten damit in der Koalition nicht gegen SPD und Grüne durchsetzen. Das Gesetz war im Eilverfahren geschrieben worden und muss am Freitag noch vom Bundesrat beschlossen werden. Dies gilt als sicher. Mit den Regelungen wappnet sich die Regierung für verschiedene Szenarien, um schnell handeln zu können. „Wir sind in einer Phase, wo wir uns alle Optionen des Handels erhalten müssen“, sagte Wirtschaftsminister Habeck im Bundestag. Im Auge hat der Bund dabei die ab Montag für eine reguläre Wartung anstehende Sperrung der zentralen Gas-Pipeline Nordstream 1. Sie soll zwar eigentlich nur zehn Tage dauern. Habeck hält aber auch eine längere Abschaltung durch Russland aus politischen Gründen für möglich. Bereits jetzt fließt weniger als die Hälfte des bestellten Gases durch die Leitung, wofür Russland technische Gründe nennt. Da die Gas-Speicher aber im Sommer für den Winter gefüllt werden sollen, müsste die Regierung dann handeln. Per Ministerverfügung könnten dann Kohle- statt Gas-Kraftwerke ans Netz gehen, was Habeck bereits als nächsten Schritt in Aussicht gestellt hat. Zudem hat er auch die Option, den Verbrauch über Vorgaben etwa zur Raumtemperatur zu steuern. Mit Blick auf die Preise kann die Regierung mit dem Gesetz auch die Versorger stützen: Die Importeure müssen derzeit wegen ausgefallener Lieferungen den Brennstoff teuer am Markt zukaufen und können sich auf Basis der Verträge nicht an die Kunden weitergeben. Das hat Uniper bereits zu einem Hilferuf veranlasst. Die Stützung der Versorger hätte den Vorteil, dass die gestiegenen Gas-Preise bei Stadtwerken und dann auch Industrie- und Haushaltskunden gedämpft und verzögert ankämen. Sollten die Lieferungen aus Russland aber komplett entfallen, dürfte auch die staatliche Stütze allein an Grenzen stoßen. Für den Fall ist im Gesetzentwurf eine zusätzliche Option verankert: Sämtliche Mehrkosten aller Importeure für die Ersatz-Beschaffung des fehlenden russischen Gases würden aufgeteilt und gleichmäßig aber auch kurzfristig trotz bestehender Verträge auf die Kunden verteilt. Voraussetzung wäre, dass eine Gas-Mangellage offiziell festgestellt wird. Mehr: Der Bund bereitet ein Rettungspaket für den größten deutschen Gashändler vor. Dabei könnte sich die Regierung mit deutlich mehr als 30 Prozent beteiligen.