Energiekrise Plan für Industriestrompreis: Bundesregierung will großen Stromverbrauchern Preisrisiken abnehmen

Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet an Konzepten für einen Industriestrompreis. Große Verbraucher sollen Zugriff auf günstigen Offshore-Windstrom bekommen.

Unternehmen könnten bei einem künftigen Industriestrompreis von Offshore-Windanlagen erzeugten Strom direkt kaufen. (Foto: AP) Offshore-Windkraft

Berlin Die hohen Strompreise stellen für große Verbraucher aus der Industrie seit Jahren eine immense Belastung dar. Die Energiekrise, die durch den Ukrainekrieg ausgelöst wurde, hat die Situation noch verschärft. Nun will die Bundesregierung gegensteuern. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet bereits an entsprechenden Konzepten.

Orientierungsgröße für das Niveau eines künftigen Industriestrompreises seien die Stromgestehungskosten für Windenergie auf See, heißt es in einem Konzept, das die auf Energiemarktfragen spezialisierten Beratungsunternehmen Consentec, Enervis, Ecologic und das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung für das Wirtschaftsministerium erarbeitet haben. Ziel sei ein Modell für einen Industriestrompreis, das „möglichst geringe Komplexität“ aufweise und sich schnell umsetzen lasse.

Der Staat soll dabei als „Market-Maker“ das Stromangebot mit der Nachfrage aus der Industrie zusammenbringen und Ausfallrisiken tragen. Das „historisch hohe Strompreisniveau in Europa“ bedrohe die „internationale Wettbewerbsfähigkeit der stromintensiven Industrie in Deutschland“, heißt es in dem Konzept.