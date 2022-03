Energiekrise Praxistest für Wasserstoff: Deutsche Industrie bekommt Hilfe aus den Emiraten

Deutsche Unternehmen verzeichnen beim Aufbruch in die klimaneutrale Wasserstoff-Welt erste Erfolge. Die Vereinigten Arabischen Emirate erweisen sich dabei als wichtiger Partner.

Die sonnenreiche Halbinsel hat großes Potenzial, mit Hilfe von Solar-Anlagen Wasserstoff zu erzeugen, ohne dass Treibhausgase entstehen. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Habeck und Klimaschutzministerin Mariam al-Muhairi

Abu Dhabi Die Umstellung auf wasserstoffbasierte Produktionsverfahren nimmt konkrete Formen an. Als Wasserstofflieferanten übernehmen dabei die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) eine Pionierrolle. Mehrere deutsche Unternehmen starten in den Emiraten Testläufe für die Produktion und den Transport von Wasserstoff. Anlässlich des Besuchs von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden am Montag mehrere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet.

Mit dabei sind Unternehmen wie RWE, Steag, Uniper, Siemens Energy, Lufthansa und Hydrogenious. Die Vereinbarungen betreffen die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette – von der Herstellung über den Transport bis hin zur Anwendung.