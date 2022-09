Energiekrise Rettungspaket über Acht-Milliarden-Euro steht: Gaskonzern Uniper wird verstaatlicht

Der Bund übernimmt 99 Prozent der Anteile an Uniper. Die Aktie des Gasimporteurs fiel zu Handelsbeginn um bis zu 20 Prozent.

Der größte Gasversorger Deutschlands wird verstaatlicht. (Foto: Reuters) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Berlin, Düsseldorf, Espoo Der Bund verstaatlicht Deutschlands größten Gasimporteur Uniper. Das Unternehmen, dessen finnischer Mutterkonzern Fortum und das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichten am Mittwochmorgen entsprechende Erklärungen.

Die Bundesregierung gewährt dem angeschlagenen Unternehmen eine Kapitalspritze von acht Milliarden Euro, wodurch sich die Beteiligung des Bundes auf 93 Prozent erhöht. Den verbliebenen Anteil des finnischen Staatskonzerns Fortum von rund sechs Prozent kauft der Bund für 480 Millionen Euro.

Anleger verschreckte die Nachricht: Die Uniper-Aktie fiel zu Handelsbeginn um bis zu 20 Prozent. Die Papiere des bisherigen Mehrheitseigentümers Fortum legen an der Börse in Helsinki hingegen in der Spitze um fast 18 Prozent zu.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen, seit der ersten Rettungsaktion habe sich die Lage „für Uniper deutlich verschlechtert“. Das Land befinde sich in einer dynamischen Situation, werde mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert und müsse die Maßnahmen laufend nachschärfen.

