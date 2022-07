Energiekrise Scholz setzt auf EU-Solidarität bei Gasmangel

Europa könnte angesichts der unklaren Gasversorgung ein kalter Winter bevorstehen. Bundeskanzler Scholz zeigte sich dennoch vorsichtig optimistisch.

Der Bundeskanzler will Abhängigkeiten bei Energielieferungen reduzieren. (Foto: dpa) Olaf Scholz

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz ist zuversichtlich, dass sich die EU-Staaten solidarisch zeigen werden, wenn es im Herbst oder Winter zu einem Gasmangel kommen sollte. „Wir müssen natürlich in Europa solidarisch sein“, sagte er am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob. „Ich bin sicher, dass uns das gelingen wird“, fügte er hinzu.

Golob hatte zuvor betont, dass gerade kleine EU-Länder wie Slowenien auf die Hilfe angewiesen sein könnten. Kein Land könne alleine mit einer Energiekrise umgehen, Lösungen gebe es nur im EU-Verbund. Zuvor hatte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton gewarnt, dass die 27 EU-Länder nicht wie in der Corona-Pandemie nationale Reflexe in einer Notlage entwickeln sollten, die alle betreffe.

Scholz sagte bei der gemeinsam Pressekonferenz mit Golob, es müsse alles getan werden, um Abhängigkeiten bei Energielieferungen zu reduzieren. „Das hat was zu tun mit dem Aufbau von Energieinfrastrukturen, die uns kurzfristig in die Lage versetzen, Öl und Gas aus anderen Quellen zu beziehen. Aber es geht insbesondere, aber natürlich auch darum, dass wir es vorantreiben, uns selber versorgen zu können mit erneuerbaren Energien“, sagte der Kanzler. „Der Ausbau der Windkraft, der Solarenergie spielt eine große Rolle für unsere beiden Länder, und wir haben uns sehr sorgfältig darüber unterhalten“, betonte Scholz. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Scholz setzt auf EU-Solidarität bei Gasmangel