Energiekrise Umstellung auf Wasserstoff: Wirtschaft sieht sich von EU ausgebremst

Deutschlands Wirtschaft will bei der Energiewende schnell Wasserstoff einsetzen. Doch die EU-Kommission plant strenge Regeln für jene, die sich für Fördermittel interessieren.

Grüner Wasserstoff gilt als Zukunft der Energiegewinnung. (Foto: dpa) Wasserstoff-Tank

Brüssel Wasserstoff gilt als die Wunderwaffe der Energiewende: Er kann überall dort eingesetzt werden, wo heute noch Gas verbrannt wird. Selbst die Kohleöfen für die Stahlproduktion sollen künftig durch Wasserstoffanlagen ersetzt werden.

Doch die EU-Kommission knüpft die Produktion von grünem Wasserstoff nun an Kriterien, die manchem in der Wirtschaft unverständlich sind: So muss der Strom aus neuen Anlagen kommen und exakt in derselben Stunde produziert werden, in der auch der Wasserstoff hergestellt wird. Nur dann, wenn eine Megawattstunde weniger als 20 Euro kostet, kann der in diesem Moment hergestellte Wasserstoff auch als „grün“ bezeichnet werden. So steht es im ersten offiziellen Entwurf für einen delegierten Rechtsakt, den die EU-Kommission nun veröffentlicht hat.

Solche Kriterien seien aber schwer zu erfüllen, kritisiert die Wirtschaft. Und sie warnt: Unter solchen Voraussetzungen werde es längere Zeit dauern, bis so viel Wasserstoff produziert wird, dass ganze Branchen ihre Energiequellen umstellen können.