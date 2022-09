Energiekrise Unternehmenspleiten: Regierung plant offenbar keine radikalen Eingriffe

Die Bundesregierung arbeitet angesichts der Energiekrise an Erleichterungen beim Insolvenzrecht. Auch ein Sanierungstool könnte angepasst werden. Einen umfassenden Insolvenzschutz ist aber nicht vorgesehen.

Der Bundesjustizminister plant derzeit Erleichterungen für Unternehmen, die durch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise unter Druck geraten. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Justizminister Marco Buschmann (FDP)

Berlin In der Energiekrise will die Regierung Unternehmen in Schieflage mit Änderungen beim Insolvenzrecht beispringen. Die Branche der Restrukturierer hält das für richtig, geht aber nicht davon aus, dass es wieder zu scharfen Maßnahmen wie in der Coronakrise kommt.

„Die Situation ist beileibe nicht besser als zur Hochphase der Pandemie, aber die Regierung weiß, dass sie nicht schon wieder den Wettbewerb aussetzen kann“, sagte der Sprecher des Gravenbrucher Kreises der führenden deutschen Sanierer und Insolvenzverwalter, Lucas Flöther, dem Handelsblatt. „Darum soll es diesmal keine starke Beruhigungspille geben.“

Der Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) geht von stark steigenden Insolvenzzahlen aus. VID-Geschäftsführer Daniel Bergner erklärte: „Weitreichende Schritte wie die komplette Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sind im Moment nicht ersichtlich.“ Es gehe der Regierung offenbar darum, „unnötige Insolvenzen aus Unsicherheit“ zu vermeiden.