Energiekrise Von der Leyen schlägt Übergewinnabgaben für Energiefirmen vor

Die EU-Kommission will die Folgen der Energiekrise lindern –mit wohl mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten. Zur Entlastung der Verbraucher sollen Gewinne umverteilt werden.

Zudem kündigt von der Leyen eine „Wasserstoffbank“ an, die drei Milliarden Euro in den Aufbau der Wasserstoffnutzung in der EU investieren wird. (Foto: AP) Ursula von der Leyen

Luxemburg Zur Entlastung der Verbraucher sollen übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der EU künftig abgeschöpft und umverteilt werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch im Straßburger Europaparlament einen Gesetzesvorschlag gegen die hohen Energiepreise an, der sowohl Produzenten von erneuerbarem Strom als auch Gas- und Ölkonzerne treffen würde.

„Unser Vorschlag wird mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten bringen, um die Not unmittelbar abzufedern“, sagte von der Leyen.

Zudem kündigt von der Leyen eine „Wasserstoffbank“ an, die drei Milliarden Euro in den Aufbau der Wasserstoffnutzung in der EU investieren wird. Um gegen den Klimawandel vorzugehen wird die EU mehr Flugzeuge kaufen, um damit Waldbrände in Südeuropäischen Ländern bekämpfen zu können.

