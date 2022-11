 Energiekrise: Was zur Gas- und Strompreisbremse wichtig ist

Bei den Hilfen gegen die hohen Gas- und Strompreise geht es nun Schlag auf Schlag. Höchste Zeit für einen Überblick über Zeitpläne, Ansprüche und Entlastungen.

Eine Einmalzahlung für die hohen Gaskosten soll den Gaskunden auf ihrer Dezember-Rechnung gutgeschrieben werden. (Foto: IMAGO/Laci Perenyi) Entlastung für Strom- und Gaskosten

Berlin Gas- und Strompreisbremse werden immer konkreter. Das Bundeskabinett hat erste Teile der Entlastungs-Maßnahmen bereits beschlossen. In den kommenden Wochen soll der Rest folgen, sodass im Dezember die ersten Gelder fließen können. „Private Verbraucher und Unternehmen leiden zunehmend unter diesen hohen Preisen und brauchen dringend eine Entlastung“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Wer wovon wie viel bekommen kann, ist jedoch nicht so leicht ersichtlich. Es gibt Unterschiede zwischen Gas- und Stromkunden, zwischen kleineren und größeren Verbrauchern, zwischen Sofortzuschlägen und den eigentlichen Preisbremsen.

Das hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wann kommt die Gas-Soforthilfe?

Weil es beim Gas mit der eigentlichen Preisbremse nicht so schnell klappt, will die Bundesregierung die kritische Situation überbrücken. Verbraucher sollen im Dezember keinen Abschlag an ihren Gasversorger zahlen müssen. Wer doch etwas zahlt, bekommt das mit seinem Abschlag im Januar verrechnet.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen