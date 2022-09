Die Staatsbank KfW soll Energieversorgern stärker helfen. Dazu werden Kreditermächtigungen von 67 Milliarden Euro aus dem Corona-Rettungsfonds umgewidmet.

Die Bundesregierung will die Möglichkeiten der staatlichen Förderbank zur Absicherung von Garantien und Liquiditätshilfen an Energieunternehmen stärken. (Foto: Reuters) KfW in Frankfurt

Berlin Angesichts der sich verschärfenden Energiekrise schnürt der Bund neue Krisenhilfen für Unternehmen. So will die Bundesregierung die Möglichkeiten der staatlichen Förderbank KfW zur Absicherung von Garantien und Liquiditätshilfen an Energieunternehmen stärken. Dabei geht es um Kreditermächtigungen im Umfang von rund 67 Milliarden Euro, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

Das Bundesfinanzministerium beabsichtigt, bereits geschaffene Kreditermächtigungen für den Corona-Rettungsfonds WSF nun für die KfW zu nutzen. „Dies stärkt die Refinanzierung der KfW und erweitert die Möglichkeiten der Bank, Stabilisierungshilfen für Energieversorger zur Verfügung zu stellen“, hieß es.

Eine entsprechende Formulierungshilfe für die Bundestagsfraktionen will das Kabinett am Mittwoch beschließen. Diese soll dem Vernehmen nach über einen Änderungsantrag der Fraktionen zum Achten Verbrauchsteueränderungsgesetz in den bereits laufenden Prozess im Bundestag eingebracht werden.

