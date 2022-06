Energiekrise Wer trägt die Lasten des massiven Gaspreis-Anstiegs?

Berlin, Düsseldorf Als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrief, gerieten viele Gasverbraucher in Panik: Sie fürchten, dass Gasversorger höhere Gaspreise nun direkt an sie durchreichen würden.

Zwar betonte Habeck, den entsprechenden Mechanismus im neuen Energiesicherungsgesetz (EnSiG) zunächst nicht aktivieren zu wollen. Doch die Sorge, dass es in Kürze doch so kommen könnte, ist groß.

Im Bundeswirtschaftsministerium gehen nun die Lobbyisten ein und aus. Mittlerweile ist in Politik und Wirtschaft die Erkenntnis gereift, dass das schlichte Durchreichen höherer Gaspreise an die Kunden zwar die Versorgungsunternehmen vor dem Untergang bewahrt: Sie verlangen von ihren Kunden mehr Geld und können so die teure Gasbeschaffung stemmen.

Doch große Gasverbraucher könnte das an ihre Grenzen bringen. Sie wollen verhindern, dass die Kostensteigerungen komplett zu ihren Lasten gehen. Gesucht sind Lösungen, mit denen die Lasten fair verteilt werden können.

Es müsse sichergestellt werden, „dass aus dem Industrieland Deutschland kein Industriemuseum mit attraktiven, aber stillgelegten Produktionsanlagen wird“, sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI).

Und weiter: „Dafür braucht es ein System, das die finanzielle Last aus den stark steigenden Gaspreisen so gerecht und erträglich wie möglich verteilt zwischen Versorgern, Industrie und der Gesellschaft. Die Belastungen müssen für alle verkraftbar sein“, sagte Große Entrup.

Bundesnetzagentur muss Reduzierung der Importmengen feststellen

Verankert ist die Preisanpassungsklausel in Paragraf 24 der EnSiG-Novelle. Voraussetzung dafür, dass die Klausel wirksam wird, ist die Ausrufung der Alarmstufe gemäß Notfallplan Gas. Allerdings muss eine weitere Bedingung erfüllt sein: Die Bundesnetzagentur muss zusätzlich zur Alarmstufe förmlich „eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen“ feststellen. Das ist bislang nicht geschehen. Darum greift die Klausel derzeit nicht.

Der Notfallplan Gas: Eskalation in drei Stufen Frühwarnstufe Die Bundesnetzagentur, aber auch Unternehmen müssen Pläne entwerfen, wie in einer Notlage das knappe Gas verteilt werden soll. Eine feste Abschaltreihenfolge gibt es nicht, aber Kriterien wie Vorlaufzeiten für das Herunterfahren und erwartete volks- und betriebswirtschaftliche Schäden, nach denen sich die Bundesnetzagentur richtet. Alarmstufe Es liegt eine Störung vor, die zu „einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt“. Auch eine außergewöhnlich hohe Nachfrage kann ein Grund sein. Der Markt kann die Nachfrage noch decken. Industrie und Verbraucher müssen aber alles tun, um den Verbrauch zu senken. Vorgesehen ist auch ein Mechanismus, der Versorgern Preiserhöhungen in laufenden Verträgen erlaubt. Notfallstufe Die Gasversorgungslage verschlechtert sich drastisch wegen einer außergewöhnlich hohen Nachfrage oder erheblichen Liefer-Störungen. Der Markt kann den Bedarf nicht mehr decken, der Staat muss eingreifen und die Gasverteilung steuern. Für „geschützte Kunden“ – darunter Privathaushalte, Krankenhäuser, Feuerwehr und Polizei – wird die Versorgung garantiert. Industriekunden sollen den Verbrauch stark drosseln oder einstellen.

Gedacht war die Klausel zum Schutz der Energieversorger. Wenn sie wegen der dramatisch steigenden Beschaffungskosten in die Knie gehen, weil sie ihre Kunden weiter zu den vor Beginn der Gasversorgungskrise vereinbarten, viel günstigeren Preisen bedienen müssen, könnte das einen Dominoeffekt auslösen.

Minister Habeck hatte kürzlich gesagt, das Risiko sei hoch, „dass Energieversorger möglicherweise in eine ökonomische Lage kommen, wo sie nicht mehr Geld am Markt aufnehmen können, um Gas einzukaufen“. Es drohe eine Art Lehman-Brothers-Effekt in der Energiebranche. Der Absturz der Investmentbank Lehman Brothers hatte vor Jahren die weltweite Finanzkrise eingeleitet.

Schon jetzt müssen Energieversorger immer höhere Erdgaspreise im Großhandel stemmen. Auch zuletzt stiegen die Preise erneut deutlich. Kostete ein Terminkontrakt für eine Megawattstunde (MWh) Erdgas für Juli am Mittwoch noch 126 Euro, kletterte der Preis bis Freitagmorgen auf 133 Euro. Damit ist er so hoch wie seit drei Monaten nicht mehr.

>> Lesen Sie hier auch: Der Gaspreis steigt deutlich – Was Verbraucher jetzt wissen müssen

Laut einem Brancheninsider sei die Preisklausel „mit guter Absicht gemacht worden“. Es sei aber völlig unklar, beim wem die Erhöhungen landeten. „Die Frage, ob ein Unternehmen überleben kann oder nicht, wäre allein vom Beschaffungsportfolio seines Gaslieferanten abhängig.

Gaslieferanten, die noch über günstige Langfristverträge für den Gaseinkauf verfügen, müssten ihre Kunden kaum belasten. Gaslieferanten mit anderer Beschaffungsstruktur dagegen würden ihre Kunden unter Umständen extrem belasten“, sagte der Insider. Man steuere auf eine „regelrechte Lotterie“ zu, warnte ein anderer.

Konzerne präferieren ein Umlagesystem

Den Unternehmen der Energiewirtschaft schwebt daher ein Umlagesystem vor. Ein entsprechendes Konzept sieht vor, dass jeder, der durch die Ersatzbeschaffung für russisches Gas Mehrkosten hätte, die entstandenen Kosten weitergeben könnte.

>> Lesen Sie hier auch: Was bedeutet die Alarmstufe beim Gas für Wirtschaft und Verbraucher?

Die Kosten könnten dann gebündelt und in regelmäßigen Abständen an alle Kunden in der gesamten Lieferkette verteilt werden, so die Idee. So sollen alle gleich belastet werden. Die großen Energiekonzerne unterstützen den Vorschlag.

Eon forderte bereits am Donnerstag eine Präzisierung des Paragrafen. „Für den Fall, dass die Bundesnetzagentur eine erhebliche Reduktion der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland feststellt, sollten die Mehrkosten aus einer Ersatzbeschaffung für wegfallende Gasimporte gleichmäßiger und berechenbarer verteilt werden“, heißt es in einem Statement. Zustimmung für solche Überlegungen kommt auch aus der Industrie.

Der Verband der Kommunalen Unternehmen (VKU), in dem die Stadtwerke zusammengeschlossen sind, argumentiert in eine ähnliche Richtung. Er fordert eine „Abschirmung der bestehenden Preise schon auf der Importstufe“.

Die Kosten, die dabei entstehen, könnten „in Form eines Umlagesystems auf alle Endkunden gleichmäßig verteilt werden“, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Damit würden gefährliche Zeitverzüge für die Liquidität und Ertragssituation der Unternehmen bei der Umsetzung der Preisweitergabe vermieden, ebenso wie unterschiedliche Belastungen der Händler und Endkunden aufgrund unterschiedlicher Gas-Bezugsquellen.

Mehr: Habecks Grafik zeigt, wann Deutschland das Gas ausgehen könnte