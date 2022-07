Energiekrise Wie der Bund die Gasversorgung retten will – das sind die wichtigsten Maßnahmen

Die Bundesregierung bringt ein umfassendes Gesetzespaket auf den Weg, das tiefe Eingriffe in den Gasmarkt ermöglicht. Ein Überblick über die wichtigsten Maßnahmen.

Die Bundesregierung will die Gasversorgung in Deutschland sichern, auch wenn Russland die Lieferung einstellt. (Foto: dpa) Gasspeicher in Sachsen-Anhalt

Berlin Mit einer Vielzahl von Gesetzesänderungen will die Ampelkoalition den Zusammenbruch des Gasversorgungssystems verhindern. Im Mittelpunkt stehen Änderungen des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG).

So soll beispielsweise ein Einstieg des Bundes beim strauchelnden Gasimporteur Uniper erleichtert werden. Auch jeder einzelne Gaskunde könnte betroffen sein: Per Umlage können künftig die dramatisch gestiegenen Kosten der Gasbeschaffung auf alle Gasverbraucher verteilt werden.

Welche neuen Möglichkeiten für Staatshilfen ergeben sich?

Mit dem neuen Paragrafen 29 des EnSiG sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich der Bund an Firmen wie Uniper beteiligen kann. Als Muster gilt der Fall Lufthansa: In der Coronakrise hatte der Bund das Unternehmen mit Milliarden gestützt und sich an dem Konzern beteiligt.

Mit dem Paragrafen 29 werden Hindernisse für eine schnelle Beteiligung des Bundes im Interesse der Versorgungssicherheit beseitigt. Zum Beispiel soll der Bund von der Pflicht entbunden werden, ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre abzugeben, sobald er die Kontrolle erlangt. Stille Einlagen würden auch ohne Zustimmung der Hauptversammlung möglich sein. Hauptversammlungen sollen zudem beschließen können, dass der Bund neue Aktien zu Sonderkonditionen unterhalb des Aktienkurses beziehen kann.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält eine groß angelegte Rettungsaktion mit Blick auf Uniper und andere Gasversorger für angebracht. Der drohende Lieferstopp von russischem Gas könne „schnell zu massiven Liquiditätsproblemen“ führen. „Hilfsmaßnahmen, auch mit massiven staatlichen Mitteln, sind daher angezeigt“, sagte Grimm dem Handelsblatt. Das sei notwendig, um die Versorgung zu gewährleisten, aber auch, weil die Versorger zukünftig eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen müssten.

Dürfen Gasimporteure höhere Einkaufspreise weiterreichen?

Der Paragraf 24 des erst im Mai novellierten EnSiG schafft diese Möglichkeit schon jetzt. Voraussetzung ist das Vorliegen einer Gasmangellage, die bislang nicht ausgerufen wurde. Mit der aktuellen Novellierung wird die Regelung präziser gefasst. Insbesondere wird klargestellt, dass es keinen Automatismus zwischen der Ausrufung der Alarm- oder Notfallstufe gemäß Notfallplan Gas und der Aktivierung der gesetzlichen Preisanpassungsrechte gibt.

Ziel sei es, „die Marktmechanismen und Lieferketten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und Kaskadeneffekte zu verhindern“, heißt es in einem internen Regierungspapier. Bei verminderten Gasimporten sei damit zu rechnen, dass Gas am Markt deutlich teurer werde.

Und weiter: „Können die Energieunternehmen die hohen Preise nicht bezahlen beziehungsweise ihre Verträge nicht erfüllen, drohen finanzielle Schieflagen bis hin zu Insolvenzen. Brechen aber die Energieunternehmen weg, so drohen ernste Störungen im gesamten Markt entlang der Lieferkette bis hin zum Letztverbraucher.“ Um das zu vermeiden, würden Preisanpassungen „ausnahmsweise, zeitlich befristet und unter engen Voraussetzungen zulässig“.

In welchem Verhältnis steht die Preisanpassungsklausel zu der geplanten Umlage und zu Staatshilfen?

Alternativ zu den Preisanpassungsrechten des Paragrafen 24 EnSiG wird mit den neuen Paragrafen 26 EnSiG eine Verordnungsermächtigung für einen Umlagemechanismus geschaffen, der im Entwurf des Gesetzes als „saldierte Preisanpassung“ bezeichnet wird. Ein „unabhängiger Kassenwart“ soll demnach die Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung des Erdgases ermitteln und diese über eine Umlage auf alle Gasverbraucher verteilen.

Auch hier zählt zu den Voraussetzungen, dass eine Gasmangellage festgestellt wird. Anspruchsberechtigte der mittels Umlage eingesammelten Beträge sind die Gasimporteure, die erheblich mehr Geld für die Gasbeschaffung ausgeben müssen, um ihren vertraglichen Lieferpflichten nachkommen zu können.

Von der Preisanpassungsklausel nach Paragraf 24 EnSiG sind jene Gasverbraucher stark betroffen, deren Lieferanten Ersatz für nicht mehr geliefertes Russengas zu hohen Preisen kurzfristig beschaffen müssen. Gasverbraucher, deren Lieferanten beispielsweise noch von langfristigen, günstigen Verträgen über den Bezug von Gas aus Norwegen profitieren, wären von der Preisanpassungsklausel nicht betroffen.

„Für Gasverbraucher aus der Industrie ist damit die Frage, welche Verträge ihr Gaslieferant geschlossen hat, von existenzieller Bedeutung“, sagt ein Brancheninsider. Genau aus diesem Grund wird die Preisanpassungsklausel des Paragrafen 24 nun um die Umlage nach Paragraf 26 ergänzt: Die Umlage soll dafür sorgen, dass ein Ausgleich über alle Gaskunden erfolgt.

Wenn der Staat eine „Gasmangellage“ feststellt, wird es auch für die Verbraucher teuer. (Foto: dpa) Deckel über einer Gasleitung

Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht das Umlagesystem kritisch: „Diejenigen Verbraucher, die sich bewusst einen – vermutlich teureren – Anbieter gesucht haben, der kein russisches Gas bezieht, werden dann noch mal zusätzlich belastet.“ Aber auch die Preisanpassungsklausel bringe viele Probleme mit sich. „Einzelne Verbraucher wären extrem hart getroffen. Diese im Gegenzug wieder zu entlasten wäre schwierig, denn es ist fraglich, ob man die so genau identifizieren kann“, sagte Grimm.

Am Anfang der Rettungskette sollen aber ohnehin die Staatshilfen stehen, die in Paragraf 29 EnSiG geregelt sind. Die Überlegung dahinter: Wenn der Staat einem Unternehmen wie Uniper Geld gibt, damit es die gestiegenen Beschaffungskosten überhaupt stemmen kann, ist auch den Abnehmern, etwa den Stadtwerken, geholfen. Denn Uniper kann dann seine Lieferpflichten zu den bestehenden Vertragsbedingungen erfüllen.

Es muss keine Umlage erhoben werden, auch die Preisanpassungsklausel kommt nicht zum Einsatz. Aber dieses System stößt an Grenzen, weil der Staat nicht durch unbefristeten und unbegrenzten Mitteleinsatz sämtliche Preissprünge wird nivellieren können. Also dürfte dann in einem nächsten Schritt über die Umlage und dann auch über die Preisanpassungsklausel nachgedacht werden. Man habe nun einen „schönen Baukasten“ geschaffen, den man je nach Entwicklung einsetzen könne, heißt es dazu in Regierungskreisen.

Sind die Änderungen des Energiesicherungsgesetzes eilbedürftig?

Ja, das sind sie. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass am 11. Juli die auf zehn Tage angesetzte Wartung der Ostseepipeline Nord Stream 1 beginnt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat mehrfach die Befürchtung geäußert, Russland könnte die Wartungsarbeiten als Vorwand nutzen, um Nord Stream 1 dauerhaft außer Betrieb zu nehmen.

Bereits vor wenigen Wochen hatte der russische Gaskonzern Gazprom die Lieferungen durch die Leitung um 60 Prozent reduziert. Die Furcht vor zunehmenden Angebotsengpässen hat die Gaspreise in Europa bereits auf einen viermonatigen Höchststand getrieben. Am Dienstag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden bis auf rund 175 Euro je Megawattstunde. Das ist der höchste Stand seit März.

Gegenüber dem Vortag ergibt sich ein Preisanstieg um etwa acht Prozent. Würde der Gastransport ganz eingestellt, würde sich die Gasversorgungskrise weiter zuspitzen, weitere Preissprünge am Spotmarkt für Gas wären wahrscheinlich.

Das gesetzlich definierte Ziel, die Erdgasspeicher in Deutschland bis zum 1. Oktober auf einen Füllstand von 80 Prozent zu bringen, würde nach übereinstimmender Einschätzung vieler Experten kaum mehr erreichbar sein. Wenn also der Gastransport durch die Ostseepipeline tatsächlich zum Stillstand kommt, müssen die verschiedenen Instrumente parat liegen, um das Schlimmste zu verhindern.

Darum soll der Bundestag die geplanten Gesetzesänderungen noch in dieser Woche, der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, beschließen. Der Bundesrat soll am Freitag zustimmen.

Wird Unternehmen der Umstieg von Gas auf die Ersatzbrennstoffe Öl oder Kohle erleichtert?

Ja. Behörden dürfen von Vorgaben im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) abweichen. Das soll es Unternehmen erleichtern, den Brennstoff Gas durch Öl oder Kohle zu ersetzen. Durch den Brennstoffwechsel steigen die Umweltbelastungen, weil Öl und Kohle „schmutziger“ verbrennen. Das betrifft etwa den Ausstoß von Schwefel. Das löst unter normalen Bedingungen langwierige Genehmigungsprozesse aus. Angesichts der Krisensituation sollen die Umstellungen nun deutlich erleichtert werden.

Welche Hilfen gibt es für energieintensive Branchen?

Die Bundesregierung will zusätzlich zu bereits bestehenden Hilfen ein weiteres Hilfsprogramm für die energieintensive Industrie starten. „Betroffene Industrieunternehmen können einen Zuschuss ohne Rückzahlungspflicht zu ihren gestiegenen Erdgas- und Stromkosten von bis zu 50 Millionen Euro erhalten“, heißt es in einem internen Regierungspapier. Das Zuschussprogramm soll den Angaben zufolge ein Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro aufweisen.

