Energiekrise Wie die Regierung Wärmepumpen zur Standardheizung machen will – und woran das Vorhaben scheitern könnte

Berlin Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollen Hausbesitzer möglichst rasch zum Einbau elektrischer Wärmepumpen bewegen, um klimafreundlich zu heizen und die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu verringern.

Es gehe darum, bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen einzubauen, sagte Habeck im Anschluss an den virtuellen „Wärmepumpen-Gipfel“ am Mittwoch, an dem Vertreter der Heizungsindustrie, der Wohnungswirtschaft, des Handwerks und der Energiewirtschaft teilgenommen haben.

Um das Ziel zu erreichen, müssten bereits ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert werden, sagte Habeck. Zur Einordung: Im vergangenen Jahr wurden 150.000 Wärmepumpen in Gebäude eingebaut. Geywitz betonte, es gehe darum, „eine riesige Transformation“ im Wärmemarkt zu organisieren.

Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden, sollen dabei helfen, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu reduzieren und zugleich die CO2-Bilanz beim Heizen von Gebäuden und der Warmwasserversorgung deutlich verbessern. Erdgas, das im vergangenen Jahr noch zu 55 Prozent aus Russland stammte, dominiert in Deutschland seit Jahren den Wärmemarkt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nach Branchenangaben werden von den rund 21 Millionen Heizungsanlagen in Deutschland 14 Millionen mit Erdgas betrieben, 5,5 Millionen mit Öl und 0,9 Millionen mit Biomasse. Dem stehen 1,1 Millionen Wärmepumpen gegenüber.

Wärmepumpen beziehen einen Großteil der Energie zum Heizen aus der Umwelt, etwa Luft und Grundwasser. Um die Wärme nutzbar zu machen, benötigen sie Strom für Antrieb und Pumpe. Der Strom soll aus erneuerbaren Energien kommen.

Wärmepumpen sind in Altbauten bislang nicht erste Wahl

Während Wärmepumpen in neuen Gebäuden mittlerweile als Standardlösung gelten, sind sie in Altbauten noch nicht erste Wahl. Das liegt daran, dass Wärmepumpen ihre Effizienzvorteile besonders in gut gedämmten Gebäuden ausspielen.

Im Gegensatz zu Heizkesseln, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, erwärmen Wärmepumpen das Wasser in den Heizkörpern bei optimalem Betrieb nur auf vergleichsweise niedrige Temperaturen. Das reicht bei gut gedämmten Gebäuden aus, um die erforderliche Raumwärme zu erzielen, bei weniger gut gedämmten Gebäuden dagegen nicht. Allerdings verweist die Branche auf technologische Fortschritte, die auch den Betrieb in weniger gut gedämmten Gebäuden effizient machen sollen.

Geywitz und Habeck kündigten an, nach der Sommerpause gemeinsam mit der Wirtschaft Fragen hinsichtlich der Genehmigungen für den Betrieb der Anlagen und ihrer Finanzierung zu beantworten. Außerdem soll nach Lösungen für die wohl größte Herausforderung im Zusammenhang mit dem Umstieg von Gas- oder Ölkessel auf Wärmepumpen gesucht werden: den Mangel an Fachkräften, die die Geräte herstellen und einbauen können.

Handwerk beklagt Fachkräftemangel

Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), sagte, die von der Politik immer weiter verkürzten Fristen für den vermehrten Einsatz der Wärmepumpen steigerten den Fachkräftebedarf deutlich. „Wir müssen es gemeinsam schaffen, den zusätzlichen Kapazitätsbedarf im Fachkräftebereich zu decken, aber auch Montageprozesse zu optimieren.“

Die Bundesregierung plant außerdem, die Fördersystematik für die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor neu zu ordnen. Am 13. Juli will das Ministerium ein entsprechendes Sofortprogramm präsentieren, das im zweiten Halbjahr in konkrete Gesetzesvorhaben münden soll. Dabei dürfte auch die Wärmepumpen-Förderung eine wichtige Rolle spielen.

In einer Absichtserklärung, die von den Teilnehmern des Gipfels verabschiedet wurde, heißt es, es sei „eine konzertierte Aktion von Politik, Industrie, Fachhandwerk, Netzbetreibern und den Sozialpartnern erforderlich“, um die Ausbauziele für Wärmepumpen zu erreichen. Die Hersteller bekennen sich in der Erklärung dazu, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und Wärmepumpen so weiterzuentwickeln, dass deren fachgerechte Installation vereinfacht und verkürzt wird.

Das Fachhandwerk will Konzepte für eine „Dynamisierung von Wärmepumpeninstallationen“ entwickeln und die Qualifikation von Fachkräften vorantreiben. Außerdem, so heißt es in der Absichtserklärung weiter, müssten „infrastrukturelle und regulatorische Hemmnisse“ identifiziert und abgebaut werden.

Fehlende Genehmigungen hemmen den Einsatz von Wärmepumpen

Tatsächlich scheitert die Inbetriebnahme elektrischer Wärmepumpen mitunter an fehlenden Genehmigungen. Rolf Buch, Chef des Wohnungsbaukonzerns Vonovia, hatte kürzlich kritisiert, sein Unternehmen habe im vergangenen Jahr zahlreiche Wärmepumpen eingebaut und bei den zuständigen Stromnetzbetreibern Anträge für die Inbetriebnahme gestellt, doch „90 Prozent der im letzten Jahr beantragten Wärmepumpen sind noch nicht genehmigt“, sagte Buch Anfang Juni auf dem Wasserstoff-Gipfel des Handelsblatts. Die Anlagen stünden also einsatzbereit in den Häusern, „aber wir verfeuern weiter Putins Gas“, kritisierte er.

Bei der Hälfte der Wärmepumpenanträge habe sich nach sechs Monaten noch niemand bei Vonovia gemeldet. Das liege nicht an bösem Willen, sondern sei eine Kapazitätsfrage. Die langsamen Genehmigungsverfahren bei Wärmepumpen könnten für den Klimaschutz allerdings zu einem „Riesenproblem“ werden, warnte Buch. Die Prozesse müssten vereinheitlicht und verschlankt werden.

Die Bundesregierung plant, den Umstieg auf Wärmepumpen durch eine Vorschrift zu forcieren, die ab Januar 2024 gelten soll: Neu eingebaute Heizungen sollen dann möglichst zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Bedingung lässt sich mit reinen Gas- oder Ölkesseln nicht erfüllen. Das dürfte Wärmepumpen Auftrieb geben.

Allerdings gibt es auch Zweifel, ob die Fokussierung auf die Wärmepumpe die richtige Entscheidung ist. Uwe Glock, Präsident des Bundesverbands der Heizungsindustrie (BDH), sagte, dass bei der Wahl der Heizung das individuelle Gebäude sowie der Sanierungsanlass in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt werden müssten.

„Wir brauchen die gesamte Breite der technologischen Lösungen“

Die Wärmepumpe sei eine wichtige Säule der Wärmewende, aber es erfordere die gesamte Breite der technologischen Lösungen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Dazu zählt der BDH insbesondere auch hybride Lösungen, die eine Wärmepumpe mit einem weiteren Wärmeerzeuger kombinieren, sowie auch wasserstoffkompatible Heizungen, die Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung, holzbasiertes Heizen und die Solarthermie.

Die Bauingenieurin Lamia Messari-Becker sagte, die Gebäude, ihre energetischen Qualitäten, die Energieinfrastruktur und die lokalen Möglichkeiten seien derart unterschiedlich, dass es nicht die eine Lösung, die eine Technologie gebe, die für alle gut funktioniere. „Technologieoffenheit ist ein Gebot der sozialen und ökonomischen Verantwortung“, sagte Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen. Wer das ignoriere, „nimmt in Kauf, Steuergelder in Krisenzeiten zu verschwenden, ohne den Menschen zu helfen und dem Umwelt- und Klimaschutz zu nutzen“.

Mehr: Was Sie jetzt beim Ersatz von Öl- und Gasheizungen beachten sollten