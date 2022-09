Das Rettungspaket für Deutschlands größten Gasimporteur ist noch nicht genehmigt – doch schon jetzt zeigt sich, dass es nicht ausreichen wird. Der Staat ist wohl noch stärker gefordert.

Der Energieversorger macht seit Wochen ein riesiges Verlustgeschäft. (Foto: dpa) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Berlin, Düsseldorf Das Düsseldorfer Unternehmen Uniper braucht mehr staatliche Hilfe als bislang bekannt. In einer Pflichtmitteilung gab das Unternehmen am Mittwochmittag bekannt, es prüfe gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung unter anderem eine direkte Kapitalerhöhung, die „zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde“.

Eine Erhöhung des Anteils auf mehr als 90 Prozent werde erwogen, bestätigten Regierungs- und Finanzkreise dem Handelsblatt. Eine Eigenkapitalspritze von mehr als acht Milliarden Euro sei im Gespräch, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Da diese zum Aktien-Nennwert von 1,70 Euro erfolgen würde, ergäbe sich eine Erhöhung des Bundesanteils an Uniper auf eben jene 90 Prozent. Für den verbleibenden Anteil würde der Bund dann den verbleibenden Aktionären ein Angebot, ebenfalls über 1,70 Euro je Aktie machen.

„Da unklar ist, ob in Zukunft noch mehr Unterstützung nötig sein wird, ist eine Verstaatlichung am sinnvollsten“, sagte eine mit der Sache vertrauten Person dem Handelsblatt.

