 Energiepolitik: CDU macht sich für Kernfusion stark

Der Wirtschaftsrat der CDU erhofft sich von der Kernfusion die Lösung energiepolitischer Probleme. Er fordert von der Koalition ein Aufstockung der Forschungsmittel.

Im französischen Cadarache wird an der Kernfusion geforscht. (Foto: Jean Marie HOSATTE/REA/laif) Projekt ITER

Nach den jüngsten US-Erfolgen in der Kernfusionsforschung fordert der Wirtschaftsrat der CDU einen massiven Zuwachs bei der staatlichen Unterstützung für das Thema in Deutschland. „Der in den USA erzielte Durchbruch bei der Kernfusion kann in seiner Bedeutung nicht genug gewürdigt werden“, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates, dem Handelsblatt. „Jetzt ist es an der Politik, die richtigen Schlüsse zu ziehen und der Fusionsforschung oberste Priorität einzuräumen“, sagte Steiger.

Positiv bewertet der Wirtschaftsrat die Reaktionen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf die jüngste Entwicklung. Der Durchbruch in den USA „enthält eine Botschaft an uns“, hatte Lindner am Mittwoch auf Twitter geschrieben. „Wir brauchen mehr Freude am Erfinden und Einsteigen als am Verbieten und Aussteigen“, schrieb Lindner. „Die Zukunft der Energie muss auch ,made in EU‘ sein“, so Lindner.