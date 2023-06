Energiepolitik Das Heizungsgesetz wird finalisiert – so geht es jetzt weiter

Der Änderungsantrag zum Heizungsgesetz liegt vor. Die Ampelfraktionen wollen das Kapitel in der kommenden Woche abschließen.

Neben Wärmepumpen erlaubt das Heizungsgesetz nun auch Hybrid- oder Pelletheizungen. (Foto: IMAGO/Robert Poorten) Wärmepumpe im Vorgarten eines Reihenhaus in Langenfeld, Nordrhein-Westfalen

Berlin Die Beratungen über das Heizungsgesetz gehen in die entscheidende Phase. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Änderungswünsche, auf die sich die Regierungsfraktionen verständigt hatten, in Gesetzesform gegossen. Damit steigen die Chancen, dass das Gesetz in der kommenden Woche verabschiedet werden kann, deutlich.

Vor allem die FDP hatte Nachbesserungen verlangt. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, es werde ein praktikables Gesetz auf den Weg gebracht, das niemanden überfordere. „Mit der neuen Fassung setzen wir das um, was die Koalition politisch vereinbart hat: keine Verbote, keine Eingriffe ins Eigentum – aber dafür viele Technologien“, sagt er.

Die SPD-Fraktionsvizes Verena Hubertz und Matthias Miersch sagten: „Es ist uns gelungen, mit Änderungen einen Haken an die Vorschläge der Fachministerien zu machen.“ Klimaschutz und soziale Ausgewogenheit gingen jetzt Hand in Hand.

Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Julia Verlinden und Andreas Audretsch, erklärten, nun sei der Weg „frei für das weitere Verfahren“.