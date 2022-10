Energiepolitik Entlastungen durch Gaspreisbremse müssen versteuert werden

Expertenkommission bei der Vorstellung des Zwischenberichts am 10. Oktober

Berlin Verbraucher und Unternehmen in Deutschland sollen rasch von den stark gestiegenen Gaspreisen entlastet werden. „Der Preisanstieg besitzt erhebliche soziale Sprengkraft“ heißt es im Abschlussbericht der Expertenkommission Gas und Wärme, der an diesem Montag der Bundesregierung übergeben wird und dem Handelsblatt vorliegt.

Es drohe eine Preisentwicklung, die die Haushalte an den Rand ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bringen oder finanziell überfordern könne. Gleiches gelte für Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.

Wie die mit Vertretern der Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft besetzte Kommission schon in ihrem Zwischenbericht geschrieben hatte, soll ab März 2023 eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen. Für 80 Prozent des Verbrauchs von Gaskunden wird der Preis auf zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt.

Um schnell für Entlastung zu sorgen, übernimmt der Staat im Dezember zudem eine Abschlagszahlung, die einem Zwölftel der jährlichen Abschlagssumme entspricht.

Neu im Abschlussbericht enthalten ist eine Passage zur Besteuerung des Gaspreisrabatts. Demnach ist dieser in der Einkommensteuererklärung als geldwerter Vorteil anzugeben, aber erst ab einem Jahreseinkommen von 72.000 Euro.

Die Kommission schlägt auch Entlastungen für die Industrie vor, die ihren Verbrauch seit Beginn der Krise bereits um bis zu 25 Prozent reduziert habe. Dabei geht es um knapp 25.000 Unternehmen, die jährlich mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas verbrauchen.

Gaspreisbremse für Unternehmen an Konditionen geknüpft

Sie sollen bis zu 70 Prozent ihres Verbrauchs des Jahres 2021 zu einem Beschaffungspreis von sieben Cent pro Kilowattstunde erhalten. Die Gaspreisbremse stehe allen Unternehmen offen, die ihre Teilnahme bei ihrem Versorger anmelden, heißt es im Bericht.

Wie das Handelsblatt berichtet hatte, schlägt die Kommission aber vor, dass der verbilligte Gaseinkauf an Konditionen geknüpft wird. So sollen sich die Unternehmen in Vereinbarungen mit Gewerkschaften oder Betriebsräten zum Standorterhalt verpflichten. Firmen ohne Mitbestimmungsgremien sollen garantieren, dass mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze ein Jahr über das Ende der Unterstützung hinaus erhalten bleiben.

Die Kommission schlägt auch Maßnahmen vor, wie sich das Gasangebot ausweiten und der Gasverbrauch reduzieren ließe. So empfiehlt sie eine große Aufklärungs- und Informationskampagne. Erwogen werden sollten Einsparprämien für bestimmte Verbraucher, die nicht selbst die Kosten ihrer Wärmeversorgung tragen, beispielsweise Grundsicherungsempfänger.

Die Kommission macht sich zudem dafür stark, dass Vermieter die Heizungstemperaturen für den Wohnbereich auf 20 Grad am Tag und 18 Grad in der Nacht reduzieren dürfen. Auch die Absenkung der Temperatur des zentral vorgehaltenen warmen Trinkwassers von bislang 60 Grad könne zu deutlichen Gaseinsparungen führen.

Welche Vorschläge der Gaspreiskommission am Ende umgesetzt werden, muss die Politik entscheiden. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Check 24 entlastet die Gaspreisbremse Familien um mehr als 1000 Euro im Jahr.

Eine Musterfamilie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden könne 1056 Euro sparen, rechnete das Portal aus. Ein Singlehaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden würde bei einer Deckelung des Gaspreises auf zwölf Cent pro Kilowattstunde um 264 Euro im Jahr entlastet. Aktuell liegt der Durchschnittspreis Check 24 zufolge bei 18,6 Cent je Kilowattstunde.

