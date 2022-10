FDP-Chef Lindner dringt auf einen schnellen Einstieg in die Förderung von heimischem Schiefergas mittels Fracking. SPD und Grüne weisen den Vorstoß zurück.

Fracking ist in Deutschland vielerorts verpönt. (Foto: IMAGO/Panthermedia) Probebohrung auf Usedom

Berlin In der Ampelkoalition ist eine Debatte über die Nutzung heimischer Gasreserven in der Energiekrise entbrannt. Anlass ist ein Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Der FDP-Vorsitzende will angesichts der Krise das Verbot der Erdgasförderung in Deutschland durch das sogenannte Fracking auf den Prüfstand stellen. „Wir haben in Deutschland erhebliche Gasvorkommen, die gewonnen werden können, ohne das Trinkwasser zu gefährden“, sagte Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Förderung sei auch unter ökologischen Voraussetzungen verantwortbar. Es wäre falsch, aus ideologischen Festlegungen auf Fracking zu verzichten.

Die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer wies den Vorstoß Lindners zurück. „Wer heute nationales Fracking fordert, ruft zu teuren Fehlinvestitionen mit gravierenden Nutzungskonkurrenzen auf“, sagte Scheer dem Handelsblatt. „Die Flächen wie auch verfügbaren Finanzressourcen werden für erneuerbare Energien, Speicher und Netzinfrastruktur gebraucht, statt für rückwärtsgewandte Investitionen in fossile Energiegewinnung.“

