Energiepolitik Habeck will „Trittbrettfahrer“ bei Gas-Umlage abhängen – doch entschieden wird in Brüssel

Berlin, Brüssel Erst hat der Bundeswirtschaftsminister sie noch verteidigt, jetzt hat Robert Habeck klargemacht: Die Gasumlage wird, wenn es nach ihm geht, in ihrer jetzigen Form nicht bestehen bleiben. Habeck erklärte am Freitag, profitablen Firmen den Zugang zur Umlage erschweren zu wollen. Sein Ministerium prüfe, ob es rechtssichere Möglichkeiten gebe, „Trittbrettfahrer“ auszusortieren.

Doch Habeck und seine Beamten werden das nicht alleine entscheiden können. Eine Anpassung der Umlage würde insbesondere von der EU-Kommission abhängen. Die Gespräche zwischen Berlin und Brüssel dazu laufen schon und die Kommission ist bereit, in diesem Notfall der Energiekriese Ausnahmen bei den Subventionsregeln zumindest zu prüfen. Doch wie erfolgsversprechend ist das?

Die Gasumlage ist zu einem Politikum geworden. Ab dem 1. Oktober müssen Gasverbraucher für jede Kilowattstunde 2,4 Cent zusätzlich zahlen. Das soll die angeschlagenen Importeure stützen, die über die Umlage 90 Prozent der Zusatzkosten weitergeben können, die ihnen durch ausfallende Gaslieferungen aus Russland entstehen. Am Freitagnachmittag stieg der europäische Gaspreis um neun Prozent auf ein Rekordhoch.

Vor allem für den kriselnden Energieversorger Uniper gilt die Gasumlage als zentraler Rettungsanker. Vergangene Woche hatte das Handelsblatt aufgedeckt, dass nicht nur insolvenzbedrohte Importeure Geld aus der Umlage erhalten.

Unter den elf Empfängern sind auch solche Unternehmen, die gerade gewinnträchtige Geschäfte machen. In den nächsten zweieinhalb Jahren müssten die Verbraucher diesen Firmen nach Handelsblatt-Informationen dennoch rund drei Milliarden Euro zuschießen. Habeck will jetzt versuchen, diese Unternehmen auszusortieren.

Nach Aussagen von Ampel-Politikern wie Michael Kruse, dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, ist das durchaus möglich. „Der Empfängerkreis sollte so eingeschränkt werden, dass nur Unternehmen Ausgleichszahlungen beanspruchen können, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind und bei denen dies auch festgestellt worden ist“, sagte er. Diese Regelung würde die Gasumlage senken.

Ähnlich äußert sich Kruses Pendant aus der Grünen-Fraktion, Ingrid Nestle: „Ich finde es sinnvoll, Gasversorgern, die gute Gewinne machen, keine Hilfen aus dem Gasumlagefond zu zahlen.“

Begrenzung der Empfänger war schon einmal geplant

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte sich schon bei der Konzeption der Umlage mit diesem Vorgehen beschäftigt. In den ersten Gesetzentwürfen habe noch gestanden, dass die Umlage lediglich an insolvenzbedrohte Importeure ausgezahlt werde. „Bei der Anpassung des entsprechenden Gesetzes Anfang Juli war dieses Verfahren die Vereinbarung zwischen den Ampel-Partnern“, erklärte FDP-Politiker Kruse.

Der Grund, dass es sich die Beamten im Bundeswirtschaftsministerium offenbar anders überlegt hatten: rechtliche Schwierigkeiten. Insbesondere das EU-Beihilferecht untersagt in der Regel, bei staatlichen Maßnahmen einzelne Unternehmen zu bevorzugen. Ein „Lex Uniper“ sei mit der Gasumlage deshalb nicht möglich, hieß es in den vergangenen Tag aus Regierungskreisen.

Doch das Beihilferecht erlaubt unter strengen Voraussetzungen durchaus Ausnahmen. Die müsste Brüssel aber genehmigen. Doch es ist nicht klar, ob der rechtliche Rahmen das im Fall der Umlage ermöglichen würde. Genau das sollen Habecks Beamte jetzt noch einmal prüfen. Allerding ist fraglich, ob eine Ausnahme politisch überhaupt durchsetzbar wäre.

Zuständig ist insbesondere EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Liberale soll schon die im europäischen Vergleich weitgehenden Corona-Hilfsprogramme in Deutschland kritisch beäugt haben. Es galt erst als unwahrscheinlich, dass sie der Bundesrepublik in der Energiekrise noch einmal größere Dimensionen an Staatshilfen erlaubt.

Die Zuspitzung der Lage könnte sie aber wieder von ihrer Position abrücken lassen, heißt es jetzt. Tatsächlich teilte die EU-Kommission am Freitag mit, sie sei zur Frage der Umlage „in engem Kontakt mit der Bundesregierung und bereit, die Zulässigkeit von Notfallmaßnahmen zu prüfen“. Eine Einschätzung dazu, ob eine Begrenzung der Gasumlage auf insolvenzbedrohte Unternehmen zulässig sei, wollte eine Sprecherin aber nicht geben.

Uniper nur mit Steuergeld retten?

Aus der SPD-Fraktion kommt ohnehin ein anderer Lösungsvorschlag. Die energiepolitische Sprecherin Nina Scheer findet, Energieimporteure sollten „prioritär über staatliche Direkthilfen“ gerettet werden. Neben der Umlage hatte die Bundesregierung vor einigen Wochen auch dafür einen Paragrafen geschaffen. Im Fall der Direkthilfen ist es schon jetzt möglich, einzelne Unternehmen gezielt zu retten.

Vollzogen wird das bereits bei Uniper, das Unternehmen erhält – neben dem Großteil der Umlagen-Gelder – direkte Staatshilfe. Konkret beteiligt sich der Staat an dem Unternehmen und stellt weiteres Kapital aus Steuermitteln zur Verfügung. Scheer schwebt vor, über diesen Weg Uniper komplett zu retten.

Dann könnte wohl auch die Gasumlage wegfallen. Genau das fordert das Präsidium der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in einem Beschluss von Freitag, der dem Handelsblatt vorliegt. „Die Mehrkosten von Gasimporteuren aus aller 37 Herren Länder werden nahezu ungebremst auf Bürger und Betriebe umgelegt“, heißt es darin.

Die gesamte Union folgte dieser Richtung am Freitag mit einem Antrag für die erste Sitzungswoche des Bundestags ab dem 6. September. Die Gasumlage solle „mit sofortiger Wirkung“ aufgehoben werden, zitiert die dpa aus dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion.

Allerdings ist nicht klar, was eine komplette Uniper-Rettung per Steuergeld für den Bundeshaushalt bedeuten würde. Ein signifikanter Teil der Verträge zwischen Uniper und seinen Kunden läuft noch bis Anfang 2024.

Aus der Umlage erhält das Unternehmen in dieser Zeit dem Vernehmen nach rund 23 Milliarden Euro. Würde dieses Geld im Haushalt fehlen, müssten die Ausgaben an anderer Stelle eingeschränkt werden. „Eine Komplettfinanzierung aus Steuermitteln statt einer Umlage halte ich für unsozial“, sagt Grünen-Politikerin Nestle.

An den Märkten seien bedrohliche Preissteigerungen zu beobachten, die die Höhe der Umlage weit überschreiten würden. „Und gerade weil das Problem so groß ist, müssen wir die endlichen Steuermittel dort einsetzen, wo die Not am größten ist“, so Nestle. Bei einer Uniper-Rettung komplett aus Steuermitteln gebe es aus ihrer Sicht keine Möglichkeit mehr, untere Einkommen gezielt zu entlasten, die die hohen Energiekosten am stärksten treffen.

Schwarzer-Peter-Spiel in der Bundesregierung

Die Gasumlage führt nun innerhalb der Koalition zu Schuldzuweisungen, wer deren Urheber ist. Dabei zeigt jeder auf jeden: Grüne auf FDP, FDP auf Grüne, SPD-Chefin Saskia Esken auf Robert Habeck.

Esken kritisierte den Wirtschaftsminister ungewöhnlich scharf und drohte mit einem Stopp der Umlage im Bundestag. „Am Ende hat das Parlament auch ein Eingriffsrecht“, warnte Esken im Fernsehsender „Welt“. „Und davon wird das Parlament auch Gebrauch machen.“ Um ein Scheitern der Umlage zu verhindern, müsse Habeck dringend dafür sorgen, dass keine Profiteure der Energiekrise an der Gasumlage verdienen.

Auch aus der eigenen Partei musste Habeck Kritik einstecken. Grünenpolitiker Anton Hofreiter sagt, bei der Maßnahme sei „eindeutig ein Fehler passiert“. Habeck räumte ein, die Komplexität das Gasmarktes unterschätzt zu haben. „Was wir ehrlicherweise nicht wussten, wie verflochten der Gasmarkt ist“, sagte er.

Allerdings versucht seine grüne Partei auch, die Schuld für das Hickhack um die Gasumlage Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in die Schuhe zu schieben. Weil dieser sich geweigert habe, Gasunternehmen wie Uniper direkt mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt zu retten, habe man erst zu dem Instrument der Umlage greifen müssen.

Das Bundesfinanzministerium wehrt sich dagegen mit Vehemenz. Dieser Vorwurf sei „hanebüchen“, heißt es dort. Die Idee einer Gasumlage stamme aus dem Bundeswirtschaftsministerium und sei dort erdacht worden. Dies ließe sich mittels Aktenlage „auch klar belegen“.

Eine Rettung Unipers aus Bundesmitteln hätte zu einer massiven Abwertung der Ratings von Uniper geführt, was die Eigenkapitalisierung des Unternehmens in Schwierigkeiten gebracht hätte. Deshalb sei dieser Weg gar nicht möglich gewesen – das hätten alle gewusst.

Auch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf den gesamten Gasverbrauch stamme nicht aus dem Bundesfinanzministerium, wie die Grünen behaupteten, sondern aus dem Haus ihr eigenen Ministers. Hier habe das Bundesfinanzministerium ebenfalls einen anderen Ansatz verfolgt, den das Wirtschaftsministerium aus beihilferechtlichen Bedenken aber abgelehnt hätte.

