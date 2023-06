Energiepolitik Heizungsgesetz: Das sind die entscheidenden Aspekte

Bis zum Jahr 2045 will Deutschland klimaneutral sein.

Berlin Die Ampelkoalition ringt weiter darum, die Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entscheidungsreif zu bekommen. Das Gesetz soll nächste Woche den Bundestag passieren, damit die Bürger noch vor der parlamentarischen Sommerpause endgültig Klarheit darüber haben, was genau in den nächsten Jahren auf sie zukommen wird.

SPD, Grüne und FDP streiten seit Wochen über den richtigen Weg, die Wärmewende im Gebäudebereich voranzutreiben und den CO2-Ausstoß zu senken. Bis zum Jahr 2045 will Deutschland klimaneutral sein.

Zuletzt haben sich die Koalitionspartner auf weitere Details bei einzelnen Regelungen geeinigt. Diese müssen nun in rechtssicheren Formulierungen vom Wirtschaftsministerium in den bisher vorliegenden Gesetzentwurf eingearbeitet werden. Die Pläne sind nun wesentlich weniger rigide, es gibt Übergangsfristen und hohe Fördersummen für den Heizungstausch.

Die Reaktionen auf die sich abzeichnende Einigung fielen überwiegend positiv aus. So hieß es etwa beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die Einigung eröffne die geforderte Breite der Lösungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudesektor. Die Möglichkeit zur Nutzung von Strom und Fernwärme wie auch von erneuerbaren festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen ohne diskriminierende Anforderungen sei immens wichtig. Nur so werde es gelingen, den Gebäudesektor bis 2045 vollständig zu dekarbonisieren.

Wie hoch wird die Förderung ausfallen?

Laut Koalitionskreisen soll es beim Heizungstausch eine Grundförderung von 30 Prozent für alle geben. Wer vor 2028 auf eine klimafreundliche Lösung umsteige, bekomme zusätzlich einen Bonus von 20 Prozent, der sich danach alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte reduziert, was Anreize für einen schnellen Wechsel schaffen soll. Für Einkommen unter 40.000 Euro im Jahr könne es einen Bonus von 30 Prozent geben. In etwa 45 Prozent aller Eigenheimbesitzer lägen unterhalb dieser Grenze. Die Boni könnten addiert werden, die Förderung dürfe aber 70 Prozent der Kosten nicht übersteigen.

Ökonomen reagieren gespalten auf die vorliegende Lösung. Der Energieökonom Andreas Löschel von der Ruhr-Universität Bochum kritisierte: Der Umstieg auf die Wärmepumpe solle scheinbar „herbeisubventioniert werden“. Der lange Weg zur Klimaneutralität werde aber kaum staatlich finanziert werden können.

Wenn man nun so hohe Staatshilfen zahle, hätte man die Wärmewende auch über eine höhere CO2-Bepreisung umsetzen können, sagte Löschel weiter. „Über eine simple gleichmäßige Rückverteilung könnten weite Teile der Bevölkerung im Ergebnis sogar bessergestellt werden.“ Klimaschutz gegen den Markt sei unnötig teuer.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm reagiert ebenfalls zurückhaltend. „Das Verfahren zur Förderung der Haushalte erscheint antrags- und kostenintensiv“, sagt sie. Insbesondere die Abhängigkeit der Förderung vom Einkommen könne zu Fehlanreizen führen. „Es fragt sich, wie das implementiert werden soll. Kann ich mir während einer Phase geringer Beschäftigung die Heizung einbauen und dann wieder voll einsteigen?“, bemängelt Grimm.

Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, lobte hingegen die Einigung bei der Förderung. „Die Förderstruktur ist komplex, Einzelfallgerechtigkeit wird allerdings nicht erreicht, dafür sind die Haushalte zu heterogen“, sagte Wambach. Dennoch sei es gut, dass ein besonderes Augenmerk auf die ärmeren Haushalte gelegt werde, weil diese meist stärker als andere von den klimapolitischen Maßnahmen betroffen seien.

Wann tritt die Novelle des Gesetzes in Kraft?

Geplant ist der Start im Januar 2024. Allerdings sollen die Vorschriften zum Heizungstausch erst wirksam werden, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt. Erst wenn die Menschen ihre Optionen für klimafreundliches Heizen in dem Ort, in dem sie leben, kennen, greifen die Regeln des GEG, heißt es in FDP-Fraktionskreisen.

Grundsätzlich soll es aber nur in Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern eine Wärmeplanung geben. Für Städte ab 100.000 Einwohnern ist bislang vorgesehen, dass sie bis Ende 2027 eine Wärmeplanung entwickeln müssen. Dann würde die GEG-Reform ab 2028 Anwendung finden. Städte zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnern sollen eine Frist bis Ende 2028 bekommen.

Ist Fernwärme besser als eine Wärmepumpe?

Fernwärme macht den Einbau einer neuen Heizungsanlage überflüssig. Die Investitionen für den Anschluss an ein Fernwärmenetz sind weniger kostspielig als der Einbau einer Wärmepumpe. Statt selbst auf das Heizen mit erneuerbaren Energien umzustellen, wird diese Aufgabe an den Betreiber des Wärmenetzes delegiert. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte jüngst, Wärmenetze ermöglichten es, „den Wärmebedarf ohne größeren Umbau der Gebäude aus zentralen, zukünftig erneuerbaren Quellen zu decken“.

Wo stehen die Chancen gut, dass es Fernwärme geben wird?

Das wird eher in größeren Städten der Fall sein. Der Bund drängt auf einen Ausbau der Fernwärmenetze. Das ist allerdings aufwendig und nicht überall wirtschaftlich. Die Bundesregierung hatte im September vergangenen Jahres das mit drei Milliarden Euro ausgestattete Programm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) aufgelegt, um den Ausbau von Wärmenetzen voranzubringen. Das Programm läuft bis 2026. Aktuell werden in Deutschland sechs von 43 Millionen Haushalten mit Fernwärme versorgt, was einem Marktanteil von 14 Prozent entspricht.

Die Stadtwerke, die 90 Prozent der Wärmenetze in Deutschland betreiben, sind mit Blick auf den Ausbau zuversichtlich. „Wir halten eine Verdreifachung des Marktanteils der Fernwärme bis 2045 für denkbar“, sagt etwa Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). Allerdings stellt Liebing eine Bedingung: „Wir brauchen bis 2035 jährlich drei Milliarden Euro.“ Er schlägt vor, das Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) bereitzustellen.

Sind die Preise für Fernwärme nicht sehr hoch?

Hier steigt der politische Druck auf die Versorger, Preiserhöhungen zu begrenzen. Seit Jahren sind Fernwärme-Tarife immer wieder Gegenstand hitziger Debatten. Verbraucherschützer werfen den Betreibern in vielen Fällen eine missbräuchliche Preisgestaltung vor. Hintergrund ist, dass die Betreiber von Wärmenetzen Monopolversorger sind. Wer einmal seinen alten Heizkessel verschrottet hat und sich ans Wärmenetz anschließen lässt, muss sich meist über viele Jahre vertraglich binden und hat kaum mehr Wechselmöglichkeiten.

Der Deutsche Mieterbund (DMB) und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordern daher einen verbesserten Verbraucher- und Mieterschutz beim Ausbau der Fernwärme. Nur so könne eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen werden und die Fernwärme ihren Beitrag zur Wärmewende leisten, heißt es in einem gemeinsamen Forderungspapier von DMB und VZBV.

Ist es sinnvoll, Gasheizungen nach dem 1. Januar 2024 einzubauen?

Gasheizungen müssen künftig auf Wasserstoff umrüstbar sein. Wasserstoff halten viele Experten jedoch für eine Wette auf die Zukunft. Ohne Zusicherung eines Netzbetreibers zur Lieferung von bezahlbarem Wasserstoff sei das eine mögliche Fehlinvestition, heißt es in der Wohnungsbaubranche. Dann muss später doch in eine Wärmepumpe investiert werden. Auch wird die CO2-Bepreisung fossile Energien künftig noch viel teurer machen.

Wie groß ist die Chance, einen Gaskessel künftig mit Wasserstoff zu betreiben?

Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass mit Wasserstoff betriebene Heizungen auch in Zukunft die absolute Ausnahme bleiben werden, weil Wasserstoff knapp und teuer bleiben dürfte. Ob die Voraussetzungen für den Bezug von Wasserstoff vorliegen, regelt die kommunale Wärmeplanung. Hier müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Eine Kommune muss in ihrer kommunalen Wärmeplanung ein Wasserstoff-Erwartungsgebiet ausgewiesen haben und zugleich muss eine verbindliche Vereinbarung mit dem Versorger zur Umstellung der Gas- auf Wasserstoffnetze vorliegen.

Nur in diesen Fällen ist der Einbau einer auf Wasserstoff umrüstbaren Gasheizung nach Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung zulässig. Die Hürden sind somit hoch. Es erscheint aus heutiger Sicht unwahrscheinlich, dass viele Kommunen entsprechende Vereinbarungen mit dem Versorger treffen. Da wo noch keine kommunale Wärmeplanung vorliegt und Eigentümer damit noch keine endgültige Klarheit haben, ob vor Ort ein Wasserstoffgebiet ausgewiesen wird, besteht zumindest eine rechtliche Option, sich für eine auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizung zu entscheiden.

Eigentümer gehen damit jedoch ein erhebliches finanzielles Risiko ein, denn alle Heizungen, die ab 2024 ausgetauscht oder neu verbaut werden, müssen kurz- oder mittelfristig die 65 Prozent Erneuerbaren-Anforderungen zum Klimaschutz erfüllen. Wer sich im entsprechenden Übergangszeitraum also noch einmal – beispielsweise in Erwartung eines Wasserstoffgebietes, das dann gar nicht kommt – für eine Gasheizung entscheidet, muss diese im Anschluss an die 65-Prozent-Anforderung anpassen.

Womit müssen Mieter rechnen?

Mieter sollen nicht über Gebühr belastet werden. Darum wird eine neue Modernisierungsumlage für den Heizungstausch geschaffen, die daran gebunden ist, dass eine Förderung in Anspruch genommen wird. Letztlich sollen die Mieten nicht mehr als maximal 50 Cent pro Quadratmeter steigen dürfen, wenn die Heizung ausgetauscht wird. Das ist aus Sicht des Immobilienspitzenverbandes ZIA eindeutig zu knapp bemessen. Der Effekt könnte fatal sein, warnte ZIA-Präsident Andreas Mattner. „Selbst die gutwilligsten Vermieterinnen und Vermieter könnten deshalb vor einer Modernisierung der Heizungen zurückschrecken.“ Es sei zu erwarten, „dass einige vor diesem Hintergrund die klimapolitisch so wichtigen Investitionen vorerst aufschieben werden“.

Bleibt es bei der Regelung, dass Menschen ab 80 Jahren von den Vorschriften des GEG befreit sind?

Das ist noch offen. Wahrscheinlich ist aber, dass die Altersgrenze sinkt. „Wir wollen niemanden zu etwas verpflichten, das in der jeweiligen Lebenslage nicht leistbar ist“, hieß es zuletzt bei SPD, Grünen und FDP. „Darum werden die Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel die Regelung zur 80-Jahres-Grenze, überarbeitet und plausibler gestaltet.“

Die Wirtschaftsweise Grimm fordert an dieser Stelle einen klaren Schnitt: Es sei sinnvoll, wenn man die Altersgrenzen fallen ließe und vor allem nicht weiter absenke.

