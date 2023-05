Energiepolitik Industriestrompreis hilft laut Habeck auch dem Mittelstand

Der Bundeswirtschaftsminister pocht darauf, die Industrie mit einem subventionierten Strompreis zu stärken. Unterstützung erhält er von BDI und IG Metall.

Innerhalb der Bundesregierung erntete der Bundeswirtschaftsminister für seinen Vorschlag Kritik. (Foto: dpa) Robert Habeck

Berlin Der geplante Industriestrompreis kommt nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht nur Großunternehmen zugute.

Bei 40 Prozent der Unternehmen, die von der Regelung profitieren würden, handele es sich um „klassischen Mittelstand“, sagte Habeck am Montag im Anschluss an ein Treffen des Bündnisses „Zukunft der Industrie“, an dem auch BDI-Präsident Siegfried Russwurm und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann teilgenommen hatten. „Wir wollen, dass die energieintensive Industrie in Deutschland eine Heimat behält und eine Transformationsperspektive bekommt“, sagte Habeck.

Habeck hatte Anfang Mai sein Konzept für einen Industriestrompreis vorgestellt. Unternehmen, die eine bestimmte Energie- und Wettbewerbsintensität nachweisen können, sollen demnach für 80 Prozent ihres historischen Stromverbrauchs nur sechs Cent je Kilowattstunde Strom zahlen müssen.