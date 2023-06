Die bisherige Klimapolitik der Ampelregierung ist eher durchwachsen und stößt auf große Kritik. Sieben Ansätze, mit denen das Ziel der Klimaneutralität besser erreicht werden kann.

Um weitere Umweltkatastrophen zu verhindern braucht es eine bessere Klimapolitik. Kohlekraftwerk, Windräder, Solaranlagen und Waldbrände

Was das Ziel angeht, sind sich alle Parteien im Bundestag einig – bis auf die AfD: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Doch auf dem Weg dorthin hat sich die Politik in eine Sackgasse manövriert.

Das Chaos um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zeigt: Eine Klimapolitik, die auf möglichst genaue technische Vorgaben und Verbote setzt und dann auch noch ungeschickt kommuniziert wird, lässt sich dem Bürger nicht vermitteln und setzt das politische System unter existenzbedrohlichen Stress .

Eine Klimapolitik hingegen, die nicht länger durch fehlende Akzeptanz ihre eigenen Rückschläge erzeugt, müsste sich durch folgende Merkmale auszeichnen.

1. Mehr Pragmatismus wagen

Grüner Wasserstoff wird sich absehbar zum Lebenselixier klimaneutraler Industriestaaten entwickeln. Es spricht also viel dafür, den Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Europa zu fördern, statt ihn zu torpedieren.

Doch wer in Europa als klimaneutral eingestuften Wasserstoff herstellen will, muss sich an strenge Regeln halten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen