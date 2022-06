Energiepolitik „Zum Thema Atomkraft ist alles entschieden“: SPD kritisiert Lindner-Vorstoß

Am Netz sind in Deutschland nur noch die Atomkraftwerke Isar 2 (siehe Bild), Emsland und Neckarwestheim 2.

Berlin Der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hat die Forderung von FDP-Chef Christian Lindner zurückgewiesen, in der Energiedebatte auch offen über die Rückkehr zur Kernkraft zu diskutieren. „Zum Thema Atomkraft ist alles entschieden. Es wird keine Laufzeitverlängerung geben“, sagte Miersch dem Handelsblatt. „Diese würde keine etwaigen Versorgungslücken schließen.“ Außerdem müsse man auch Uran importieren.

Lindner hatte dafür geworben, eine Rückkehr zur Kernkraft nicht kategorisch auszuschließen. Damit vollzieht der Bundesfinanzminister eine 180-Grad-Wende. Anfang März hatte er sich ganz anders positioniert. Angesprochen auf den Bau vieler kleinerer Atomkraftwerke in Frankreich hatte Lindner seinerzeit der „Rheinischen Post“ gesagt: „Bei der Kernenergie glaube ich persönlich, dass erst unsere Enkel diese Technologie für Deutschland neu prüfen werden.“

Naheliegender sei, betonte Lindner damals, ein Dreischritt von anderen Energieformen. „Erstens müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen, zweitens neue Importquellen für Gas, Kohle, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe erschließen und drittens die Nutzung bestehender Kohlekapazitäten bewerten.“

Jetzt sagte Lindner, die Menschen erwarteten, dass wegen des Klimaschutzes, der Abhängigkeit von Kremlchef Wladimir Putin und der Inflation alle Möglichkeiten erwogen würden. Wirtschaftlich sei er zwar noch nicht überzeugt, dass sich neue Investitionen in Kernkraft wirklich rechneten, erklärte der FDP-Chef in der „Bild“-Zeitung. „Aber Deutschland darf sich einer Debatte nicht verschließen, die überall auf der Welt geführt wird. Ich rate dazu, die Argumente vorurteilsfrei auf den Tisch zu legen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

AKW-Betreiber verweisen auf gesetzliche Regelung zur Abschaltung

Der SPD-Politiker Miersch sagte dazu, dass Atomkraft keine Zukunft habe, könne man in vielen europäischen Ländern sehen. „Überall werden Atomkraftwerke aus Sicherheitsgründen eins nach dem anderen abgeschaltet.“ Die im Bau befindlichen Atomkraftwerke seien „Investitionslöcher – von der überwiegend ungeklärten Frage der Endlagerung ganz zu schweigen“.

>> Lesen Sie auch: Bis zu 86 Prozent teurer: Das bedeutet der Energie-Preisschock für Verbraucher und Unternehmen

Erneuerbare Energien seien dagegen „viel günstiger“, erklärte Miersch. Die Gewinne würden über viele Bürgerinnen und Bürger statt in die Tasche eines Konzerns verteilt. Allein der maximale Ausbau der Erneuerbaren schaffe Energiesouveränität, betont der SPD-Politiker.

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wandte sich gegen Lindners Vorstoß. „Zur Atomenergie ist nicht mehr viel zu sagen“, sagte Habeck der „Bild“-Zeitung. „Ideologiefrei fachlich wurde das Thema Anfang der Legislatur noch mal durchgeprüft. Das ist aus den Fachministerien heraus entschieden – und politisch auch.“ Dies sei kein Weg, den Deutschland weitergehen wird.

Am Netz sind in Deutschland nur noch die Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Sie sollen bis Ende des Jahres ebenfalls abgeschaltet werden. Eine Verlängerung der Laufzeiten wegen der neuen Lage nach der russischen Invasion in die Ukraine hatten das Wirtschafts- und das Umweltministerium bereits abgelehnt. Stattdessen soll die Energiewende hin zu erneuerbaren Stromquellen vorangetrieben werden.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich gegen einen Weiterbetrieb von AKWs ausgesprochen. Ebenso die Betreiber der letzten drei laufenden Atomkraftwerke. Ein Weiterbetrieb über das festgelegte Enddatum für deutsche Atomenergie am 31. Dezember 2022 hinaus „wäre mit hohen Hürden technischer als auch genehmigungsrechtlicher Natur verbunden“, sagte etwa ein Sprecher der RWE AG der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Es gebe „eine klare gesetzliche Regelung zur Abschaltung der Kernkraftwerke“.

Eine PreussenElektra-Sprecherin unterstrich: „Wir haben über die vergangenen Wochen und Monate hinweg klargemacht, dass ein Weiterbetrieb von Isar 2 unter gewissen Voraussetzungen möglich wäre, aber einen gewissen zeitlichen Vorlauf benötigt.“ Die Bundespolitik habe sich vor längerer Zeit dazu geäußert und erklärt, dass sie auf diese Option nicht zurückgreifen wolle. „Eine neue Sachlage gibt es aus unserer Sicht also nicht.“

Mehr: Sorgt der Ukraine-Krieg für die Wende in der Energiewende?