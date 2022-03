Energiepreisbremse Hohe Energiekosten: CDU-Länderchefs fordern weitere Entlastungen für Verbraucher

Weil die Energiepreise immer stärker steigen, erhöhen die CDU-Länder den Druck auf die Ampel. Über den Bundesrat drängen sie auf umfangreichere Entlastungen.

Die CDU dringt auf stärkere Entlastungen für Verbraucher. (Foto: dpa) Steigende Spritpreise

Berlin Es sollte eine historische Bundesratssitzung an diesem Freitag werden. Um 9.30 Uhr war eine Videoschalte mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski geplant. Doch die Rede musste verschoben werden. Aber auch ohne den Auftritt Selenskis werden der Ukrainekonflikt und dessen Folgen am Freitag in der Länderkammer im Mittelpunkt stehen.

Die CDU-geführten Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Saarland erhöhen den Druck auf die Ampelregierung und fordern weitergehende Entlastungen bei den durch den Ukrainekrieg steigenden Energiepreisen. Beide Länder starten jeweils eine Bundesratsinitiative, durch die sie die Bürger bei den hohen Energiekosten entlasten wollen.

So sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dem Handelsblatt: „Wir brauchen die Energiepreisbremse so schnell wie möglich. Es wäre ein großer Fehler, wenn die Bundesregierung Millionen Bürgerinnen und Bürger im Regen stehen ließe.“