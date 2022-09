Höhere Nebenkosten müssen in Deutschland in der Regel zunächst die Vermieter vorstrecken. Viele können das nicht stemmen. Nun werden einige Lösungen diskutiert.

Vermieter klagen über hohe Vorauszahlungen für Gas. (Foto: dpa) Wohnblock in der Region Hannover

Berlin Nicht nur die Mieter, auch die Vermieter haben mit den stark gestiegenen Gaspreisen zu kämpfen. Grund dafür ist ein Gesetz, das die Mieter vor Überraschungen schützen soll. Demnach darf der Vermieter die veranschlagten Nebenkosten nicht einfach eigenmächtig hochsetzen, sondern erst, nachdem er die alljährliche Abrechnung gemacht hat. Wenn die Vorauszahlungen zu niedrig veranschlagt wurden und die tatsächlichen Kosten höher liegen, muss er die Nebenkosten zunächst vorstrecken.

Doch was den Mietern nun in der aktuellen Gaspreiskrise die Möglichkeit gibt, sich auf die höheren Kosten vorzubereiten und Geld beiseitezulegen, bringt viele Eigentümer von Mietwohnungen in Schwierigkeiten – private wie gewerbliche.

„Viele Vermieter bringen die hohen Vorauszahlungen an die Grenze des Möglichen oder darüber hinaus“, sagte Kai Warnecke, Präsident von Haus & Grund, dem Handelsblatt. Der Verband vertritt in Deutschland die privaten Vermieter, die laut der Organisation rund zwei Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland stellen.

