Die Ampelkoalition will die steigenden Energiepreise durch weitere Entlastungen abfedern. Welche Ideen es gibt – und was sie bringen würden.

Am Dienstag und Mittwoch trifft sich das Kabinett wieder auf Schloss Meseberg zur Klausur. Dann soll es auch um ein drittes Entlastungspaket für die Bürger gehen. (Foto: dpa) Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner bei der vergangenen Kabinettsklausur

Berlin Das Ziel ist klar: „In den nächsten Wochen werden wir ein drittes Entlastungspaket schnüren“, kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) Mitte August an. „Wie das Paket genau aussieht, besprechen wir vertrauensvoll in der Regierung.“ Am Dienstag und Mittwoch tagt das Kabinett im Schloss Meseberg in der Nähe von Berlin. Ob dort eine Einigung auf Entlastungsmaßnahmen gelingt, ist offen. Denn wirklich vertrauensvoll laufen die Beratungen, anders als von Scholz erhofft, derzeit nicht.

Täglich melden sich Ampelpolitiker mit Vorschlägen öffentlich zu Wort. Die SPD-Bundestagsfraktion hat jetzt sogar ein Papier vorgelegt. Doch einen Konsens gibt es zwischen SPD, Grünen und FDP bisher nicht. Klar ist nur: Es soll zügig gehen.

Angesichts des hohen Gaspreises seien weitere schnelle Entlastungen nötig, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge dem Handelsblatt. Als Beispiel nannte sie eine Einmalzahlung, die es noch in diesem Jahr geben könne. Ein Überblick über die diskutierten Entlastungen:

Direktzahlungen

