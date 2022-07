Energiepreise Entlastung von Mietern und Vermietern: Worüber in der Koalition debattiert wird

Kanzler Olaf Scholz hat versprochen, niemand werde mit den steigenden Energiepreisen alleingelassen. Die SPD-Fraktion will einen befristeten Kündigungsausschluss. Dem DGB reicht das noch nicht aus.

Die steigenden Betriebskosten bergen aus Sicht der Wohnungswirtschaft und der Politik „sozialen Sprengstoff“. (Foto: IMAGO/Future Image) Gaszähler

Frankfurt, Berlin Nach der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass niemand mit den hohen Energiepreisen alleingelassen werde, gibt es aus der SPD-Fraktion erste Eckpunkte für ein neues Entlastungspaket. So sollen etwa einkommensschwächere Haushalte finanziell gezielt unterstützt werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte die Pläne: „Was während der Coronapandemie galt, muss auch in der Energiekrise gelten: Niemand darf aufgrund der Krise seine Wohnung verlieren“, sagte Vorstandsmitglied Stefan Körzell.

In der Koalition laufen zurzeit Debatten, wie sich steigende Betriebskosten für Mieterinnen und Mieter abfedern lassen. Die SPD-Arbeitsgruppen Recht und Wohnen haben in ihrem Eckpunktepapier aber auch private Vermieter im Blick, für die ein Kündigungsausschluss eine unzumutbare Härte wäre – etwa weil sie die Mieteinnahmen für ihre Altersvorsorge brauchen. Sie sollen zinslose Darlehen in Anspruch nehmen können, wenn sie Betriebskosten vorstrecken.

