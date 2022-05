Energiepreise In der Ampel bricht Streit über das Entlastungspaket aus

Die Koalition hat zwar die Maßnahmen wie Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt schon beschlossen. Doch jetzt gibt es Ärger – mit eigenen Abgeordneten und den Ländern.

Die Ampelkoalition will die Folgen der teuren Energie mildern. (Foto: dpa) Straßenbahnhaltestelle

Berlin Tage- und zum Schluss auch nächtelang hatten Partei und Fraktionsspitzen sowie die zuständigen Minister der Ampelkoalition um das Entlastungspaket gerungen. Ende März stand dann die Einigung.

Es war offensichtlich, dass SPD, Grüne und FDP allesamt ihr eigenes Päckchen eingebracht und daraus gemeinsam ein großes Paket geschnürt haben. Die SPD bekommt Zuschüsse für Sozialhilfeempfänger, die Grünen Neun-Euro-Bahnticket und Energiepauschale, die FDP den Tankrabatt.

Doch jetzt formiert sich in den eigenen Reihen Widerstand gegen den mühsam errungenen Kompromiss. Von „heftigen Diskussionen“ in den Fraktionssitzungen am Dienstag ist die Rede. Am Donnerstag und Freitag will der Bundestag den ersten Teil der Maßnahmen beschließen und über die weiteren Maßnahmen beraten. Die Zeit drängt: Am 1. Juni soll der Großteil des Pakets den Bürgern schon zugutekommen.