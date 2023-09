 Energiepreise: Ökonomen fordern dauerhafte Reduzierung der hohen Energiepreise

Führende Ökonomen fordern in einem Zeitungsbericht die Bundesregierung dazu auf, mehr für dauerhaft niedrigere Energiepreise zu tun. Bei der Umsetzung sind sich die Ökonomen jedoch uneinig.

Während Wirtschaftsweise Grimm unter anderem die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz senken will, fordert Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, einen Industriestrompreis. (Foto: IMAGO/Future Image) Veronika Grimm

Berlin Einem Medienbericht zufolge fordern führende Ökonomen Deutschlands die Bundesregierung dazu auf, die hohen Energiepreise dauerhaft zu senken.

„Der entschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien ist richtig, reicht aber nicht. Deutschland sollte sich breiter aufstellen. Dazu gehören der Wiedereinstieg in die Kernkraft, die Erforschung neuer Energien wie etwa die Fusionsenergie und die heimische Schiefergasförderung“, schreibt der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, laut Vorabbericht in der Zeitung „Welt am Sonntag“.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht sich in dem Artikel neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien für den Import von großen Mengen an Wasserstoff aus, um der Industrie eine Perspektive zu bieten. Des Weiteren solle die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz fallen und die Netzentgelte reformiert werden.

Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, fordert laut Vorabbericht für den Standort Deutschland einen Industriestrompreis. „Das Auseinanderfallen von heute notwendigen unternehmerischen Investitionen und der erst künftigen Bereitstellung günstigen Stroms gefährdet die industrielle Basis unserer Volkswirtschaft“, so Hüther in der „Welt am Sonntag“. Mehr: So teuer wird Heizen mit Öl und Gas durch die neuen CO2-Preise