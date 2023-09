Energiepreise Ökonomen fordern Reduzierung der Energiepreise – Scholz fragt nach Finanzierung

Führende Ökonomen fordern die Regierung auf, mehr für dauerhaft niedrigere Energiepreise zu tun. Der Kanzler vermeidet es, Stellung zu nehmen. Der Ursprung des Geldes müsse geklärt werden.

Während Wirtschaftsweise Grimm unter anderem die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz senken will, fordert Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, einen Industriestrompreis. (Foto: IMAGO/Future Image) Veronika Grimm

Berlin Einem Medienbericht zufolge fordern führende Ökonomen Deutschlands die Bundesregierung dazu auf, die hohen Energiepreise dauerhaft zu senken. Bundeskanzler Olaf Scholz vermeidet in der Diskussion über eine staatliche Strompreissenkung weiterhin eine klare Positionierung. In einem Interview des Deutschlandfunks forderte der SPD-Politiker stattdessen eine stärkere Diskussion darüber, wo das Geld für eine solche Subvention herkommen soll. Es sei leichter zu sagen, wem geholfen werden soll, als die Geldquelle zu benennen, sagte Scholz in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des Deutschlandfunks.

Der Kanzler nannte drei Möglichkeiten für die Finanzierung: Die übrigen Strompreiszahler kommen für die Senkung des Strompreises für einzelne Unternehmen auf, die Steuerzahler tragen die Kosten oder es werden neue Schulden aufgenommen. „Und ich glaube, das ist ja doch ganz offensichtlich, dass auch im Parlament dort noch sehr unterschiedliche Ansichten existieren“, sagte Scholz.

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, schreibt hingegen laut Vorabbericht in der Zeitung „Welt am Sonntag“: „Der entschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien ist richtig, reicht aber nicht. Deutschland sollte sich breiter aufstellen. Dazu gehören der Wiedereinstieg in die Kernkraft, die Erforschung neuer Energien wie etwa die Fusionsenergie und die heimische Schiefergasförderung“.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht sich in dem Artikel neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien für den Import von großen Mengen an Wasserstoff aus, um der Industrie eine Perspektive zu bieten. Des Weiteren solle die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz fallen und die Netzentgelte reformiert werden.

Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, fordert laut Vorabbericht für den Standort Deutschland einen Industriestrompreis. „Das Auseinanderfallen von heute notwendigen unternehmerischen Investitionen und der erst künftigen Bereitstellung günstigen Stroms gefährdet die industrielle Basis unserer Volkswirtschaft“, so Hüther in der „Welt am Sonntag“.

Die SPD, FPD und Grünen haben unterschiedliche Ansichten

Scholz (SPD) äußerte sich generell skeptisch zu Forderungen nach weiterer großer Unterstützung für die Wirtschaft. „Eine internationale Zeitschrift hat gesagt, Deutschland müsste viele Schulden machen. Und ehrlicherweise, die, die das in Deutschland diskutieren, sagen diesen Satz nicht mit“, sagte er. „Aber dass wir jetzt im Prinzip in so einen Modus reinkommen, wo 100 Milliarden Schulden pro Jahr irgendwie so ein ganz normales Ding sind, das, glaube ich, wäre kein guter Einfall.“

Wenn die Wirtschaft nicht wolle, dass die Schuldenbremse aufgehoben werde, dann müsse sie auch sagen, „dass es gut ist, dass wir in großem Umfang die Wirtschaft unterstützen“, aber nicht mit solchen Hundert-Milliarden-Programmen.

Die Strompreise sind wegen der Energieknappheit nach der Kappung russischer Gaslieferungen nach dem Angriff auf die Ukraine gestiegen. Scholz will die Preise vor allem über den Ausbau der erneuerbaren Energien senken. Die Grünen und die SPD-Bundestagsfraktion fordern für eine Übergangsphase aber einen staatlich subventionierten Strompreis für besonders von hohen Energiekosten betroffenen Unternehmen. Die FDP ist dagegen, sympathisiert aber mit einer Senkung der Stromsteuer, die dann für alle gelten würde.

