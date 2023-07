 Energiepreise: Regierungsberater lehnen den Industriestrompreis ab

BASF-Anlage in Schwarzheide

Berlin Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stößt mit seinem Konzept für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis auf weiteren Widerstand. Nun spricht sich auch der Wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium dagegen aus.

„In Zeiten knapper Finanzen und angesichts des notwendigen Kraftakts bei der Ausweitung der erneuerbaren Energien raten wir von der Einführung eines Industriestromtarifs ab“, heißt es in einer Stellungnahme des Gremiums, die dem Handelsblatt vorliegt. Im Beirat sitzen namhafte Ökonomen wie ESMT-Präsident Jörg Rocholl und Ifo-Chef Clemens Fuest, das Gremium ist unabhängig.

Das Beirat reagiert damit auf einen Vorschlag von Habeck. Danach sollen Unternehmen, die eine bestimmte Energie- und Wettbewerbsintensität nachweisen können, bis zum Jahr 2030 für 80 Prozent ihres historischen Stromverbrauchs nur sechs Cent je Kilowattstunde Strom zahlen müssen. Die staatlichen Hilfen hätten ein Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro.

Die Ökonomen sehen darin jedoch die Gefahr, „dass notwendige strukturelle Anpassungsprozesse unterbleiben“. Sie schlagen deshalb der Regierung vor, über eine vollständige Abschaffung der Stromsteuer nachzudenken.

Angesichts der Kosten für die Subvention hatte sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) ebenfalls gegen die Maßnahme ausgesprochen. „Wir sollten die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft insgesamt verbessern und eine Reform der Strom- und Energiesteuern erwägen, bevor wir zu neuen Subventionen greifen“, sagte er kürzlich. Auch die Wirtschaftsweisen hatten Kritik geübt.

Olaf Scholz äußert sich skeptisch – lässt aber eine Hintertür offen

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hatte sich auch der Bundeskanzler in den Streit eingemischt, der seit Wochen vor allem zwischen Grünen und FDP um den Industriestrompreis tobt. In seiner Sommerpressekonferenz äußerte sich Olaf Scholz (SPD) zurückhaltend zu dem Konzept, das Wirtschaftsminister Habeck durchsetzen will. Die europäische Regulierung lasse nicht viel zu, sagte Scholz.

Ein Hintertürchen ließ sich der Kanzler jedoch offen: „Aber gucken darf man ja mal“, meinte er.

Der Hinweis von Scholz zielt auf eine ganze Reihe von Ermäßigungen für deutsche Industrieunternehmen auf europäischer Ebene. Auf Druck der Brüsseler Behörde ändern sich regelmäßig Schwellenwerte – ganze Branchen werden dann von bestimmten Vergünstigungen wieder ausgenommen. Dazu zählen insbesondere die Besondere Ausgleichsregelung (BesAR) des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der Spitzenausgleich bei der Stromsteuer, Ermäßigungen bei den Netzentgelten und bei der Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz.

In der Praxis gibt es regelmäßig Probleme mit diesem Dickicht an Vergünstigungen. Die meisten müssen Jahr für Jahr neu beantragt und hart erkämpft werden. Viele Regelungen stehen seit Jahren unter kritischer Beobachtung der EU-Kommission, die unzulässige Beihilfen wittert. Das wäre erst recht bei einem Industriestrompreis der Fall.

Grüne dafür, FDP dagegen, SPD unentschlossen

Habeck, der von einem „Brückenstrompreis“ spricht, verweist dagegen auf die Befristung bis 2030. Finanziert werden soll der Plan aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, forderte im Handelsblatt gar eine Höhe von vier Cent.

Während Habeck und die Grünen seit Monaten für einen Industriestrompreis trommeln, lehnen Finanzminister Lindner und die Liberalen ihn ab. Bei den Sozialdemokraten gibt es ebenfalls Sympathien für die Unterstützung der Industrie, auch wenn Scholz sich öffentlich skeptisch zeigt.

Die Stellungnahme des Beirats stützt nun die Argumentation von Finanzminister Lindner. Der Vorsitzende Jörg Rocholl verweist auf die bereits existierende Stromkompensation in der EU, die die Belastung durch den europäischen CO2-Handel abfedern soll. Deutschland stellte dafür 2023 bis zu drei Milliarden Euro bereit.

Der Finanzminister spricht sich gegen den Plan des Wirtschaftsministers aus. (Foto: IMAGO/Fotostand) Christian Lindner und Robert Habeck

Eine zusätzliche Stromsubvention „in ähnlicher quantitativer Größe“ sehe der Beirat kritisch, heißt es in der Stellungnahme. Ein „darüber hinausgehender nationaler Alleingang könnte zudem europapolitisch kontraproduktiv sein“.

In der Wirtschaft gibt es sowohl Lob wie auch Kritik für Habecks Vorstoß. Stromintensive Konzerne haben sich grundsätzlich positiv zu der möglichen milliardenschweren Unterstützung geäußert. Mittelständische Wirtschaftsvertreter und das Handwerk kritisieren hingegen, dass sie weitgehend leer ausgehen würden. Auch die Wirtschaftsweisen monieren, dass es sich um eine Umverteilung von kleinen und mittleren Unternehmen hin zu stromintensiven Großkonzernen handle.

Habeck hatte seinen Plan hingegen verteidigt mit dem Hinweis, dass auch der Mittelstand profitiere. Der Wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium nennt die „Vorstellung gewagt“, dass von einem Erhalt der energieintensiven Unternehmen auch die nicht energieintensiven Branchen profitierten.

Energiepreise: Stromsteuer senken

Laut den Beratern braucht es deutlich bessere Rahmenbedingungen, um das Energieangebot in Deutschland auszuweiten – beispielsweise durch eine „radikale Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren“ für regenerative Energien. Außerdem spricht sich das Gremium dafür aus, die Stromsteuer vollständig abzuschaffen.

Auch die FDP forderte immer wieder, die Stromsteuer zumindest auf das europäische Mindestmaß abzusenken. Sie fließt dem Bund zu und hat im vergangenen Jahr rund 6,8 Milliarden Euro gebracht. Für die stromintensive Industrie gibt es bisher den so genannten Spitzenausgleich, die Konzerne bekommen einen Teil der Steuer erstattet. Diese Regelung soll nach Plänen der Bundesregierung allerdings auslaufen.

Neben ordnungspolitischen Bedenken lehnt Finanzminister Lindner den Industriestrompreis vor allem wegen der Kosten ab. Um die Schuldenbremse einzuhalten, müssen alle Ministerien sparen. Das hat in den vergangenen Monaten zu einem heftigen Krach in der Ampelkoalition geführt. Nur mit Mühe gelang es Lindner, für das kommende Jahr einen Etatentwurf aufzustellen. In den kommenden Jahren dürfte das nicht einfacher werden. Bis zu 30 Milliarden Euro für einen Industriestrompreis sind da kaum drin.

Das sieht man im Wirtschaftsministerium ähnlich. Deshalb gibt es dort Überlegungen, ungenutzte Notkredite des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) einzusetzen. Das lehnt Lindner hingegen ab. Das Finanzministerium führt rechtliche Bedenken an. Es verweist darauf, dass die WSF-Hilfen, die unter der Ausnahmeregelung der Schuldenbremse bereitgestellt wurden, für andere Zwecke als den Industriestrompreis gedacht waren.

